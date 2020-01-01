В Вырумаа погиб пешеход, просивший его подвезти

Несчастье произошло в 20.44 на 13-м километре шоссе Выру-Мынисте-Валга. Сообщил о нем 40-летний водитель автомобиля Saab, наехавший на шедшего по дороге 63-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

По предварительным данным, оба двигались в сторону Выру, пешеход шел по правой стороне дороги. Непосредственно перед столкновением пешеход вышел перед автомобилем, просигналив рукой, что просит подвезти.

Водитель имел права и был трезв. По предварительным данным, пешеход был одет в темное и у него не было светоотражателя.

Оперативный дежурный Кагуского отдела полиции Лыунаской префектуры Арво Турба напоминает, что в темное время суток при плохой видимости пешеход должен носить светоотражатель или другой источник света. «Особенно сейчас, когда темно и нет снега, а черный асфальт поглощает свет фар транспортных средств. Пешеход без светоотражателя и одетый в темное практически невидим для водителя», - сказал Турба.