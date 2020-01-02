Полиция признает: Эстония раньше слишком жестко относилась к беженцам с детьми

И хотя Дениз признает, что время от времени ей становится скучно в центре размещения, у нее никаких претензий нет.

«Я видела условия в швейцарском лагере для беженцев, и они были очень разными. В Эстонии намного лучше. В Швейцарии в центр размещения каждый день прибывало очень много людей, он очень перенаселен. Нас переводили из одного лагеря в другой, потом в третий. Я и другие дети не могли там ходить в школу. Они никак о нас не заботились», - вспоминает девочка. Для сравнения она добавила, что по прибытию в Вао ее уже через две недели определили в школу в Килтси, куда ходят и другие живущие в центре дети.

«В Вао супер-дружелюбные люди. Особенно руководитель центра Яна. Действительно, супер-замечательные», - подчеркнула Дениз.

Штраф нарушителю границы

И все же Центр по правам человека в отчете за 2019 год предъявил ряд претензий Департаменту полиции и погранохраны. А именно, полиция наказывала беженцев и ходатайствующих об убежище штрафами за нарушение правил пересечения границы, что противоречит международному праву.

Тем, кому международная защита уже предоставлена, полиция старается не продлить вид на жительство, если ситуация в стране происхождения по официальной информации улучшилась. Это, по оценке центра по правам человека, еще не означает, что ситуация действительно стала безопасной. Кроме того, в прошлом году до центра дошли несколько жалоб на то, что в пограничных пунктах сотрудники полиции пытаются убедить людей не подавать ходатайство о предоставлении убежища, а вернуться в страну происхождения, или отказываются принимать ходатайство об убежище.

«В прошлом году до нас дошла информация об одном конкретном случае, когда в аэропорту не зарегистрировали ходатайство одного человека и попытались выслать его в страну происхождения. После нашего вмешательства ходатайство все же было принято, и человека впустили в страну на время рассмотрения ходатайства», - объяснила юрист по вопросам беженцев Центра по правам человека Лийна Лаанпере.

А Райдла-Пухм заверила, что до ее бюро этот случай не дошел, а потому она сомневается в таких утверждениях.

«Я действительно считаю, что такого у нас на границе не происходит. Если человек хочет получить международную защиту, то заявление об этом нужно принять у него без разговоров», - сказала она и объяснила, что в прошлом году международные эксперты по Шенгенскому пространству приезжали оценивать наш Департамент полиции и погранохраны, и такие проблемы обязательно были бы выявлены: «Единственной претензией, которую нам предъявили, было то, что наши пограничники могли бы быть более проактивными. То есть, они могли бы сами предлагать людям возможность подать заявление о предоставлении международной защиты».

Эстония не является страной назначения

Главной причиной, почему Эстония в отличие от других европейских стран намного лучше обращается с несовершеннолетними и просящими об убежище, заключается в том, что их просто мало. А именно, каждый год убежища в Эстонии обычно просят меньше ста человек, в то время как у северных соседей, по данным Евростата, их количество составляет тысячи, а в популярных для беженцев странах – Франции и Германии – каждый год поступает более 100 000 ходатайств о предоставлении убежища.

Эстония является транзитной страной, и большая часть попавших к нам людей не хочет здесь оставаться. Поэтому, по словам Райдла-Пухм, пойманные пограничниками люди нередко врут: «В действительности они хотят попасть в Финляндию или в Швецию, и для того, чтобы с ними обращались помягче, они врут, что являются несовершеннолетними». Это объясняет, как в этом году в центр для интернируемых попали двое несовершеннолетних без сопровождающих, которые оказались совершеннолетними. Она подчеркнула, что если есть хоть малейшее подозрение, что человек может быть несовершеннолетним, его отвозят в замещающий дом.

Если человек утверждает, что он несовершеннолетний, то для проверки этого делается медицинская экспертиза. Причем, даже тогда, когда человек выглядит явно старше. Большая часть прошедших экспертизу, по словам Райдла-Пухм, оказались старше 20 лет. Прикинуться несовершеннолетним пытался даже 37-летний мужчина.

Остаться в Эстонии хотят главным образом говорящие по-русски люди с территории бывшего Советского Союза: «Именно потому, что тут есть община и знакомая им культурная среда».