Штрафы и тюрьма не помогают? Водитель грузовика продолжает пьяным садиться за руль

Неоднократно наказанный за вождение в нетрезвом виде, оставшийся без водительских прав и сидевший в тюрьме за вождение в пьяном виде 55-летний мужчина в середине декабря вновь был пойман пьяным за рулем большого грузовика. На этот раз суд отправил его в тюрьму на один год и четыре месяца.
55-летний Вельо уже неоднократно был наказан судом за вождение в нетрезвом виде и за это десять лет назад отсидел в тюрьме девять месяцев. Хотя он несколько раз был пойман в состоянии криминального опьянения за рулем грузовика с прицепом, он продолжал работать водителем, пишет Sakala.
В начале февраля 2019 года суд наказал Вельо условным тюремным сроком в десять месяцев, поскольку он в состоянии криминального опьянения сел за руль грузовика Scania с прицепом. Также суд отнял у него водительские права, но уже через несколько месяцев он был пойман за рулем легкового автомобиля. За это суд назначил ему штраф в 1652 евро.
15 декабря полиция вновь поймала его в состоянии криминального опьянения. На этот раз он сидела за рулем большого грузовика Volvo.
Суд решил, что Вельо должен провести за решеткой год и четыре месяца, а также покрыть судебные издержки в 469 евро и на десять месяцев лишиться водительских прав.