Финский турист задержан в Таиланде: его подозревают в угрозах взорвать бомбу в аэропорту

Таиландские власти задержали 63-летнего гражданина Финляндии, который подозревается в угрозах взорвать бомбу в международном аэропорту Бангкока. Полиция выследила финна после того, как он по телефону рассказал сотрудникам аэропорта об угрозе взрыва в аэропорту Суварнабхуми.

Он был задержан в среду, когда приехал в аэропорт на регистрацию пассажиров, сообщает информационное агентство Рейтер.

Мужчина отрицает свою вину и заверяет, что всего лишь хотел предупредить власти о недостатках в системах безопасности аэропорта. По сообщению полиции Таиланда, финский турист говорит, что заметил недочеты в охране безопасности при прибытии в Таиланд через данный аэропорт.

Таиландские власти, однако, считают, что звонок лишь создал панику в аэропорту. За подобное преступление в Таиланде предусматривается наказание в виде 5-15 лет лишения свободы или штрафа в размере 6000-18 000 евро. Мужчина остается под стражей.