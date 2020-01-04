Райво Варе: на полномасштабную войну у Ирана силенок не хватит

"Поставки нефти – это интерес всего мира. Благополучие мировой экономики зависит от того, что происходит на нефтяном рынке. Безусловно, будут проблемы. В любом случае войны я не предполагаю и не верю в это, как и многие эксперты, потому что на полномасштабную войну у Ирана силенок не хватит", – сказал "Актуальной камере" эксперт Райво Варе.