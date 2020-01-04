Сб, 4.01.2020
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Райво Варе: на полномасштабную войну у Ирана силенок не хватит

США и Иран. Иллюстративное фото.

ФОТО: Bruce Rolff / PantherMedia / Bruce Rolff

Эксперт Райво Варе и евродепутат Яак Мадисон считают, что эскалация конфликта между Тегераном и Вашингтоном не приведет к полномасштабной войне, передает Rus.ERR.

"Поставки нефти – это интерес всего мира. Благополучие мировой экономики зависит от того, что происходит на нефтяном рынке. Безусловно, будут проблемы. В любом случае войны я не предполагаю и не верю в это, как и многие эксперты, потому что на полномасштабную войну у Ирана силенок не хватит", – сказал "Актуальной камере" эксперт Райво Варе.

Евродепутат от Консервативной народной партии Эстонии Яак Мадисон придерживается схожей позиции и отрицает возможность полномасштабной войны между США и Ираном.

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