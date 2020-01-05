В Италии автомобиль въехал в группу туристов

Автомобиль въехал в группу туристов в южнотирольском Лутаго, расположенном вблизи границы с Австрией в коммуне Валле-Аурина на севере Италии. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщило агентство dpa со ссылкой на представителя полиции в городе Больцано.

По данным агентства, инцидент произошел рано утром, в результате наезда шесть человек погибли. Сотрудник полиции исходит из того, что все жертвы - граждане ФРГ.

По сведениям итальянской телерадиокомпании Rai, наезд произошел в 01.15 (около 02.15 по эстонскому времени) 5 января. Машина въехала в группу из 17 человек. Одиннадцать из них получили ранения и доставлены в больницы региона Южный Тироль и австрийского города Инсбрука. Водитель машины в ДТП выжил.

На место происшествия были вызваны около 160 сотрудников экстренных служб.