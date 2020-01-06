В 2019 году в ДТП, пожарах, несчастных случаях на воде и на рабочем месте в Эстонии погибли 148 человек

В результате трагических происшествий в дорожном движении, пожаров, инцидентов на воде и несчастных случаев на рабочем месте в Эстонии в прошлом году погибли 148 человек, пишет Postimees.
В то же время численность погибших в результате несчастных случаев людей в 2019 году была наименьшей за последние годы.
Например, в 2018 году в ДТП, пожарах, несчастьях на воде и на рабочем месте погиб 171 человек, то есть, на 23 больше. В прошлом году число погибших заметно сократилось, особенно это отразилось на статистике смертей в ДТП — в прошлом году на дорогах в Эстонии погибло на 14 человек меньше, чем в 2018 году.
В то же время выросло число погибших на рабочем месте — в 2019 году в результате происшествий на работе погибло на четыре человека больше, чем в 2018 году.
Поскольку год только начался, ведомства приводят приблизительные данные о числе погибших, более точные сведения пока не готовы привести Департамент полиции и погранохраны, Спасательный департамент и Инспекция охраны труда.
Кроме того, продолжается исследование причин гибели людей в различных ситуациях. Статистика смертей в ДТП приводится по числу погибших на месте ДТП или по прошествии 30 дней после аварии, в которой человек мог получить тяжелые травмы, но скончаться позднее.