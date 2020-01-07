Фото: реновированная квартира в доме с длинной историей на Вышгороде ждет покупателей

В двухэтажном доме, построенном в стиле классицизма, находится настоящая жемчужина недвижимости: просторная и светлая квартира площадью 98 квадратных метров, с большими окнами и высокими потолками. Дом конца XVIII века, где расположена квартира, реновирован в 2004 году.

Квартира на Вышгороде. ФОТО: City24

Ухоженная квартира состоит из большой гостиной с открытой кухней и двух спален, каждая из которых - с собственной ванной комнатой.

Квартира на Вышгороде. ФОТО: City24

Исторически ценное здание, в котором находится квартира, имеет высокую крышу в стиле барокко, большой треугольный фронтон и мощный центральный ризалит. Дом был построен для семьи балто-немецких баронов Каульбарс. Начиная с 1814 года домом владел граф Тизенгаузен, а в советское время здесь работала государственная библиотека имени Крейцвальда.