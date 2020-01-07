Вт, 7.01.2020
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  • Фото: реновированная квартира в доме с длинной историей на Вышгороде ждет покупателей

Фото: реновированная квартира в доме с длинной историей на Вышгороде ждет покупателей

Toompea korter.

ФОТО: City24

В построенном в 1798 году доме на Вышгороде ждет покупателей строгая и элегантная трехкомнатная квартира, передает Kodustiil. 

В двухэтажном доме, построенном в стиле классицизма, находится настоящая жемчужина недвижимости: просторная и светлая квартира площадью 98 квадратных метров, с большими окнами и высокими потолками. Дом конца XVIII века, где расположена квартира, реновирован в 2004 году.

Квартира на Вышгороде.

ФОТО: City24

Ухоженная квартира состоит из большой гостиной с открытой кухней и двух спален, каждая из которых - с собственной ванной комнатой. 

Квартира на Вышгороде.

ФОТО: City24

Исторически ценное здание, в котором находится квартира, имеет высокую крышу в стиле барокко, большой треугольный фронтон и мощный центральный ризалит. Дом был построен для семьи балто-немецких баронов Каульбарс. Начиная с 1814 года домом владел граф Тизенгаузен, а в советское время здесь работала государственная библиотека имени Крейцвальда. 

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24

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