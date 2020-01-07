СМИ узнали об отказе США выдать визу главе МИД Ирана

Об этом в ночь на вторник, 7 января, сообщают агентство Reuters и издание Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве и дипломатических кругах Вашингтона.

Подробностей о причинах такого решения не сообщается. В Госдепартаменте США отказались от комментариев. В представительстве Ирана при ООН заявили, что пока не получали официальных уведомлений от США или ООН насчет визы для Зарифа. Один из собеседников Foreign Policy рассказал, что иранский министр запросил визу "несколько недель назад".

Соглашение между ООН и США от 1947 года подразумевает, что Соединенные Штаты обязаны предоставить доступ к учреждениям ООН на своей территории для иностранных дипломатов "независимо от отношений, существующих между правительствами государств". В то же время Вашингтон настаивает на том, что имеет право отказывать в визе по соображениям безопасности и борьбы с терроризмом, отмечает агентство Reuters.