Пн, 13.01.2020
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  • ДТП возле торгового центра: столкнулись три автомобиля

Фото ⟩ ДТП возле торгового центра: столкнулись три автомобиля

В понедельник около половины четвертого вечера в Вильянди на улице Уку столкнулись автомобили Ford, Hyundai и внедорожник Nissan.

Находившийся на месте происшествия фотограф Кенно Соо сказал Sakala, что, по предварительным данным, Hyundai двигался по главной дороге, когда с парковки торгового центра Uku выехал Ford и произошло столкновение. Hyundai отбросило на припаркованный внедорожник Nissan.

В ДТП больше всего пострадал Hyundai, водителя которого также осмотрели медики скорой помощи. Водители были трезвы и у всех есть права.

Дежурный пресс-секретарь полиции Керстин Мересма сказала, что водитель Ford хотел выехать на главную дорогу, но не заметил двигавшийся по ней Hyundai. В результате столкновения Ford и Hyundai был задет также Nissan.

Водитель Ford признал свою вину, пострадавших в ДТП людей нет.

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