Фото ⟩ ДТП возле торгового центра: столкнулись три автомобиля

В понедельник около половины четвертого вечера в Вильянди на улице Уку столкнулись автомобили Ford, Hyundai и внедорожник Nissan.
Находившийся на месте происшествия фотограф Кенно Соо сказал Sakala, что, по предварительным данным, Hyundai двигался по главной дороге, когда с парковки торгового центра Uku выехал Ford и произошло столкновение. Hyundai отбросило на припаркованный внедорожник Nissan.
В ДТП больше всего пострадал Hyundai, водителя которого также осмотрели медики скорой помощи. Водители были трезвы и у всех есть права.
Дежурный пресс-секретарь полиции Керстин Мересма сказала, что водитель Ford хотел выехать на главную дорогу, но не заметил двигавшийся по ней Hyundai. В результате столкновения Ford и Hyundai был задет также Nissan.
Водитель Ford признал свою вину, пострадавших в ДТП людей нет.