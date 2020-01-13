Фото ⟩ ДТП возле торгового центра: столкнулись три автомобиля

Находившийся на месте происшествия фотограф Кенно Соо сказал Sakala, что, по предварительным данным, Hyundai двигался по главной дороге, когда с парковки торгового центра Uku выехал Ford и произошло столкновение. Hyundai отбросило на припаркованный внедорожник Nissan.

В ДТП больше всего пострадал Hyundai, водителя которого также осмотрели медики скорой помощи. Водители были трезвы и у всех есть права.

Дежурный пресс-секретарь полиции Керстин Мересма сказала, что водитель Ford хотел выехать на главную дорогу, но не заметил двигавшийся по ней Hyundai. В результате столкновения Ford и Hyundai был задет также Nissan.