В следующем году эстонским туристам не понадобится виза в Белоруссию

Согласно указу президента Белоруссии Александра Лукашенко о подготовке и проведении чемпионата мира по хоккею в Минске, с 1 по 31 мая 2021 года для туристов из 44 стран, в том числе и из Эстонии, будет действовать безвизовый режим, на границе нужно будет показать только паспорт. Без визы можно будет посетить Белоруссию на любом виде транспорта, передает Rus.ERR.