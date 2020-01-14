В следующем году эстонским туристам не понадобится виза в Белоруссию

Согласно указу президента Белоруссии Александра Лукашенко о подготовке и проведении чемпионата мира по хоккею в Минске, с 1 по 31 мая 2021 года для туристов из 44 стран, в том числе и из Эстонии, будет действовать безвизовый режим, на границе нужно будет показать только паспорт. Без визы можно будет посетить Белоруссию на любом виде транспорта, передает Rus.ERR.
Также в этот период туристы смогут бесплатно проезжать по платным дорогам на легковых автомобилях, отмечается в указе президента.
Безвизовый режим на время ЧМ по хоккею действует для граждан Австралии, Австрии, Албании, Андорры, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Южной Кореи, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Македонии, Мальты, Монако, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии, а также для обладающих статусом негражданина постоянных жителей Латвии и Эстонии.
Сейчас эстонские туристы могут посещать без визы Белоруссию только в случае прилета в аэропорт "Минск".