Светофоры или кольцо? Раздражающий многих водителей перекресток в Нарве изменится

Кольцо есть, а его проекта еще нет

Как ранее сообщала директор Департамента городского хозяйства и член городской управы Нарвы Елена Скулачёва, в этом году в городском бюджете предусмотрены средства для того, чтобы превратить в постоянные два кольцевых перекрестка на улице Пушкина, которые сейчас построены из пластиковых дорожных ограждений, а также построить новое кольцо на перекрестке улиц Креэнхольми и Йоала около комплекса Кренгольмской мануфактуры.

Оба “пластиковых” кольца появились в рамках проекта по строительству велодорожек в Нарве. Кольцо в самом начале ул. Пушкина, около вокзала, переделывали уже несколько раз. К его нынешнему виду у депутатских комиссий замечаний не возникло. А вот временное кольцо на перекрестке улиц Пушкина и Мальми вызвало споры.

Тоомас Мяги, старший специалист по дорогам из Департамента городского хозяйства, доложил на заседании, что департамент планирует организовать конкурс госпоставки на проектирование и строительство всех трех колец сразу. Он отметил, что “пластиковые” кольца на ул. Пушкина временно организованы в рамках проекта строительства велодорожек, который вел Департамент городского развития и экономики. Фактически, всё вокруг кольца уже построено - тротуары, велодорожки, пешеходные переходы, а само кольцо с проезжей частью еще только предстоит спроектировать.

“Кольца не нравятся никому. Предлагаю для всех колец делать на проектные решения еще и экспертизу. Тогда потом будет меньше разговоров и мнений”, - предложил чиновник.

Эскизные проекты, заверил Тоомас Мяги, будут до строительства представлены депутатам на одобрение. Но при этом сразу возник вопрос, каким проектировать перекресток? Стоит ли вообще оставлять его кольцевым?

“Это некомпетентная работа”

Несколько участников заседания заметили, что с появлением кольца на перекрестке Пушкина и Мальми движение стало более спокойным. Так, депутат Илья Федоров считает, что выехать с улицы Мальми теперь стало проще, и кольцевой перекресток нужно просто “довести до ума”. Другие, наоборот, отмечали, что кольцо имеет слишком маленький диаметр, из-за чего постоянно происходит путаница - к кольцевому перекрестку одновременно подъезжают две машины, оба водителя видят знак “уступи дорогу”, и пытаются договориться жестами, потому что проехать перекресток по знакам в данном случае невозможно.

Исполнительный директор Transservis-N Андрус Тамм предложил подумать, нужно ли вообще это кольцо. Члены депутатских комиссий обсудили, не стоит ли заменить его на регулируемый перекресток со светофорами.

Бывший специалист по безопасности дорожного движения Владимир Лакисов заявил, что Пушкина - одна из основных улиц города, и для замедления движения по действующим в Эстонии стандартам можно использовать только два варианта - кольцевой перекресток или светофоры.

“Если меня спросят, что лучше, кольцо или светофоры, я отвечу, что кольцо лучше. Но влезет ли сюда кольцо? - сказал он. - Стандарт говорит, что здесь должно быть кольцо с внутренним диаметром от 20 до 40 метров. Если попытаться нарисовать здесь такое кольцо, то углы зданий будут мешать разместить проезжую часть, не говоря даже о том, что здесь не поместятся пешеходные и велосипедные дорожки”.

По словам Лакисова, противоречит установленному стандарту также расположение пешеходных переходов. Они должны быть на расстоянии от 7 до 15 метров от кольца, а в реальности они нарисованы непосредственно рядом с кольцом, из-за чего один пешеход, переходящий дорогу, может заблокировать весь перекресток.

“Это некомпетентная работа, отвратительная работа”, - прокомментировал Владимир Лакисов проект, по которому появилось временное “пластиковое” кольцо.

Член депутатской комиссии Владимир Джежело и депутат Сергей Горлач заметили, что капитальное кольцо - это навсегда, а светофоры позволят регулировать движение более гибко и также будут его замедлять.