В Эстонию наконец прибыли рождественские посылки: лучше поздно, чем никогда

В Omniva отмечают, что это уже типичное явление, которое наблюдалось и в прошлом году. Прибывшие в Эстонию посылки дойдут до адресата без особых задержек. «Если обычно на доставку посылок по Эстонии уходит один-два дня, то, учитывая большой поток товаров, время доставки может занять на несколько дней больше», – сказал операционный директор Omniva Кристи Унт.

По словам Унт, не исключено, что некоторые прибывшие в Эстонию посылки уже превысили свой двухмесячный срок доставки и, может быть, деньги за товар уже возмещены продавцом.