В Эстонию наконец прибыли рождественские посылки: лучше поздно, чем никогда

Как сообщает компания Omniva, в последние несколько дней в Эстонию прибыло огромное количество посылок, скопившихся в потоке международного багажа во время рождественских и новогодних праздников. Ежедневно в Эстонию приходит около 30-40 тысяч посылок, в первую очередь из Китая.
В Omniva отмечают, что это уже типичное явление, которое наблюдалось и в прошлом году. Прибывшие в Эстонию посылки дойдут до адресата без особых задержек. «Если обычно на доставку посылок по Эстонии уходит один-два дня, то, учитывая большой поток товаров, время доставки может занять на несколько дней больше», – сказал операционный директор Omniva Кристи Унт.
По словам Унт, не исключено, что некоторые прибывшие в Эстонию посылки уже превысили свой двухмесячный срок доставки и, может быть, деньги за товар уже возмещены продавцом.
Унт советует запастись терпением тем, кто пока еще не получил свои посылки. Она отмечает, что отдел обслуживания клиентов не может сообщать информацию о посылках, которые пока еще не прибыли в Эстонию.