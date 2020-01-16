Фото ⟩ Детали серьезного ДТП в Тартумаа: оба водителя в больнице

По предварительным данным, водитель Škoda Oktavia, совершавший левый поворот с второстепенной дороги и движущийся в сторону Тарту, не пропустил двигавшийся со стороны Тарту в сторону Йыхви по главной дороге автомобиль Škoda Superb.

Оба водителя – 51-летняя женщина за рулем Škoda Oktavia и 48-летняя женщина за рулем Škoda Superb – пострадали и были доставлены в больницу. Других пассажиров не было.

Водители были трезвыми, у автомобилей были соответствующие покрышки. Детали ДТП выясняются.

Kõrvekülas juhtunud liiklusõnnetuse tõttu viidi kaks inimest kiirabiga haiglasse. ФОТО: Sille Annuk

Kõrvekülas juhtunud liiklusõnnetuse tõttu viidi kaks inimest kiirabiga haiglasse. ФОТО: Sille Annuk