Долг на копейку, проблем – на миллион

Читатель поделился с порталом Rus.Postimees своей проблемой, которая на первый взгляд кажется незначительной.
«В нашем дачном кооперативе, который находится в Аэспа Кохилаской волости, вывозом мусора до мая прошлого года занималась фирма AS Eesti Keskkonnateenused, - рассказывает свою историю читатель. - 5 июня я получил на электронную почту сообщение о том, что фирма прекращает у нас свою деятельность. В это же время пришло извещение от фирмы Ragn-Sels AS, что теперь наш кооператив обслуживают они».
За последние два месяца предоставления услуг Eesti Keskkonnateenused AS никакого счета читателю не выставила. Но 24 сентября 2019 года он получил от Julianus Inkasso извещение о том, что он должен теперь им, а сумма долга равна 22.74 евро.
«Я звоню в Eesti Keskkonnateenused AS и спрашиваю, о какой сумме долга идет речь, за какой период времени этот долг и где счет на эту сумму? По телефону мне ответить не смогли и попросили задать эти вопросы письменно.
Я письменно изложил суть проблемы, одновременно написав об этом и в Julianus Inkasso. К сожалению из Eesti Keskkonnateenused AS мне не ответили, а Julianus Inkasso прислал новое извещение о сумме долга, которая увеличилась до 27 евро 74 центов.
Я снова позвонил в Eesti Keskkonnateenused AS, на этот раз мне сообщили, что сумма к оплате за весенний период - 2.70 евро. На мой вопрос, где счет, мне ответили, что пришлют его на почту. И действительно, счет пришел довольно быстро, и я его оплатил».
Казалось бы, все закончилось хорошо: счет маленький, его наконец прислали, потребитель заплатил – и дело с концом. Но не тут-то было! Вскоре после оплаты заблудившегося счета читателю приходит письмо от Julianus Inkasso, извещающее о том, что его внесли в список должников на Taus.ee. Из телефонных переговоров выяснилось, что из черного списка удаляются только те провинившиеся, которые оплатили не только сам долг, но и так называемые расходы по взысканию долга.
И только тут читатель принялся внимательнейшим образом рассматривать последний присланный AS Eesti Keskkonnateenused счет и обнаружил там причину своих неприятностей.
По его словам, эти строчки он увидел в счете впервые: «Мы не выставляем счета, сумма которых менее 3.60 евро»! «В прошлом году такого правила не было, и они с удовольствием выставляли счет за каждый вывоз, который стоил 1.42 евро».
К сожалению, мы не знаем содержания договора на обслуживание, заключенного между читателем и AS Eesti Keskkonnateenused, но в изложении владельца дачи в Аэспа предприятие по вывозу мусора оставляла за собой право обращаться в фирму-инкассо после 45 дней просрочки платежа.
Почему эта история показалась поучительной? Потому что незнание закона не освобождает нас от обязанностей его выполнять. Это классика жанра. И если мы являемся потребителем какой-то услуги, то наивно думать, что поставщик услуги предоставлял нам ее бесплатно. За комментарием мы обратились в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.
Ситуацию комментирует эксперт по коммуникации Анне-Май Хелемяэ
Процедура урегулирования порядка оплаты, как правило, зафиксирована в договоре сторон. В принципе, величина суммы, начиная с которой поставщик услуг выставляет счета, законом не регулируется. Почему предприятие выставляет счета, начиная с 3,60 евро, может объяснить только само предприятие. Потребитель несет ответственность за оплату услуги согласно условиям договора.
Однако даже согласованные с потребителем условия договора должны соответствовать закону и не должны необоснованно наносить ущерб потребителю. Например, если потребитель должен за один раз выплатить неоправданно большую сумму, следует оценить, может ли это обстоятельство быть неоправданно вредным.
Также не существует установленного законом ограничения на сумму, начиная с которой предприятие имеет право разрешить взыскание долга или передать долг инкассо-фирме. Важно, чтобы стоимость взыскания задолженности рассчитывалась в соответствии с ограничениями, установленными в Законе об обязательственном праве: по крайней мере, один раз должнику должны прислать напоминание о задолженности, предоставляя возможность ее ликвидировать и не добавляя к этой сумме дополнительных штрафов и сборов.
От редакции
Читатель попросил у нас совета. Рекомендуем ему внимательно прочитать договор о вывозе мусора, который должен быть на руках у него или, может быть, находится в правлении его кооператива. Как мы поняли из комментария специалиста, первичен все-таки договор, а не счет. В случае расхождения описываемой ситуации с условиями договора следует обратиться в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора. Там, по крайней мере, точно посоветуют, как поступить, чтобы уплаченные 2 евро 70 центов не превратились в 270.