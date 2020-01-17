Долг на копейку, проблем – на миллион

«В нашем дачном кооперативе, который находится в Аэспа Кохилаской волости, вывозом мусора до мая прошлого года занималась фирма AS Eesti Keskkonnateenused, - рассказывает свою историю читатель. - 5 июня я получил на электронную почту сообщение о том, что фирма прекращает у нас свою деятельность. В это же время пришло извещение от фирмы Ragn-Sels AS, что теперь наш кооператив обслуживают они».

За последние два месяца предоставления услуг Eesti Keskkonnateenused AS никакого счета читателю не выставила. Но 24 сентября 2019 года он получил от Julianus Inkasso извещение о том, что он должен теперь им, а сумма долга равна 22.74 евро.

«Я звоню в Eesti Keskkonnateenused AS и спрашиваю, о какой сумме долга идет речь, за какой период времени этот долг и где счет на эту сумму? По телефону мне ответить не смогли и попросили задать эти вопросы письменно.

Я письменно изложил суть проблемы, одновременно написав об этом и в Julianus Inkasso. К сожалению из Eesti Keskkonnateenused AS мне не ответили, а Julianus Inkasso прислал новое извещение о сумме долга, которая увеличилась до 27 евро 74 центов.

Я снова позвонил в Eesti Keskkonnateenused AS, на этот раз мне сообщили, что сумма к оплате за весенний период - 2.70 евро. На мой вопрос, где счет, мне ответили, что пришлют его на почту. И действительно, счет пришел довольно быстро, и я его оплатил».

Казалось бы, все закончилось хорошо: счет маленький, его наконец прислали, потребитель заплатил – и дело с концом. Но не тут-то было! Вскоре после оплаты заблудившегося счета читателю приходит письмо от Julianus Inkasso, извещающее о том, что его внесли в список должников на Taus.ee. Из телефонных переговоров выяснилось, что из черного списка удаляются только те провинившиеся, которые оплатили не только сам долг, но и так называемые расходы по взысканию долга.

И только тут читатель принялся внимательнейшим образом рассматривать последний присланный AS Eesti Keskkonnateenused счет и обнаружил там причину своих неприятностей.

По его словам, эти строчки он увидел в счете впервые: «Мы не выставляем счета, сумма которых менее 3.60 евро»! «В прошлом году такого правила не было, и они с удовольствием выставляли счет за каждый вывоз, который стоил 1.42 евро».

К сожалению, мы не знаем содержания договора на обслуживание, заключенного между читателем и AS Eesti Keskkonnateenused, но в изложении владельца дачи в Аэспа предприятие по вывозу мусора оставляла за собой право обращаться в фирму-инкассо после 45 дней просрочки платежа.