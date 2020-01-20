Опасен для себя и окружающих: полиция разыскивает 28-летнего мужчину с огнестрельным оружием

По словам участкового Тартумаа Анти Пейпонена, вечером 16 января близкие Сийма обратились в полицию и рассказали, что в течение нескольких часов не могут связаться с ним. «Тот факт, что телефон Сийма долгое время был отключен, а его поведение и общение с друзьями было нетипичным, заставило родственников забеспокоиться. Поэтому они попросили нашей помощи», - объяснил Анти Пейпонен.

Пропавший Сийм. ФОТО: Politsei

«В последние дни поисковая команда проверила место жительства Сийма в волости Ныо, а также адреса его друзей в Тарту и окрестностях этого города. Мы постоянно общались с близкими, друзьями и одноклассниками Сийма, но никто не знает, где он. Кроме того, мы установили, что в эти дни пропавший перемещался по югу Эстонии. По данным полиции, 17 января до полудня он находился в Тарту, а после полудня - в волости Эльва. Как предполагается, последний раз его видели 18 января в районе Арула в волости Отепя. К сожалению, полиции не удалось найти там Сийма, в связи с чем поиски продолжаются», - добавил Пейпонен.

На Сийме были коричневые зимние сапоги, серые джинсы, черная зимняя парка с меховым воротником, темный шарф и теплые варежки. С собой у него был зеленый рюкзак.

Сийму выдано разрешение на ношение оружия. Скорее всего, он имеет при себе легальное огнестрельное оружие. С учетом собранной информации он может представлять опасность как для себя, так и для окружающих.