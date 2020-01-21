НОВЫЙ РЕКОРД! ⟩ В Тискре одновременно прошли семь праздников стропил!

Руководитель фирмы-застройщика района Invego Кристьян-Тор Вяхи поблагодарил строителей NOBE за их кропотливую работу. «Хотя полгода назад здесь была полная пустота, сегодня строительство идет с опережением графика, и мы наблюдаем, как растет жилой район уже на своем первом этапе. Почти через полгода в новые квартиры смогут въехать первые жильцы», - отметил Вяхи на рекордном празднике стропил.

Жилой район Тискреоя ФОТО: NOBE

В общей сложности в жилом районе Тискреоя будет построено 20 домов почти на 400 квартир, в которых будет проживать около тысячи человек. В каждом жилом доме есть лифт, высокие окна от пола до потолка, усиленная звукоизоляция, кладовки и балконы или террасы практически во всех квартирах.

В районе будут проложены велосипедные дорожки, оздоровительные тропы, между домами разобьют парк с площадками для пикников на одном конце и скейтпарком на другом, игровыми площадками и спортивными сооружениями для всех возрастов.

Жилой район Тискреоя. ФОТО: NOBE