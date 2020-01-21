НОВЫЙ РЕКОРД! ⟩ В Тискре одновременно прошли семь праздников стропил!
Недалеко от Таллинна в новом жилом районе, рассчитанном на тысячу человек, своей максимальной высоты достигли одновременно семь зданий. Семь традиционных венков сняли с крыш жилого района Тискреоя застройщики, архитекторы и старейшина волости Эрик Сандла.
Руководитель фирмы-застройщика района Invego Кристьян-Тор Вяхи поблагодарил строителей NOBE за их кропотливую работу. «Хотя полгода назад здесь была полная пустота, сегодня строительство идет с опережением графика, и мы наблюдаем, как растет жилой район уже на своем первом этапе. Почти через полгода в новые квартиры смогут въехать первые жильцы», - отметил Вяхи на рекордном празднике стропил.
В общей сложности в жилом районе Тискреоя будет построено 20 домов почти на 400 квартир, в которых будет проживать около тысячи человек. В каждом жилом доме есть лифт, высокие окна от пола до потолка, усиленная звукоизоляция, кладовки и балконы или террасы практически во всех квартирах.
В районе будут проложены велосипедные дорожки, оздоровительные тропы, между домами разобьют парк с площадками для пикников на одном конце и скейтпарком на другом, игровыми площадками и спортивными сооружениями для всех возрастов.
Девелопер района – Invego, архитектурный проект - PIN Arhitektid, архитектура внутренних пространств - Ruutu 6, строитель - NOBE (Nordecon Betoon).