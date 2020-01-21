Подборка мероприятий: куда сходить на этой неделе

22 января, Пярну

Что общего у произведений для фортепиано с оркестром XVIII века и композиций рок-группы XX века? Концерт позволит сопоставить и узнать это. Ориентирами для ансамбля служат виртуозность, мощь и креативность.

24 января, Таллинн

Мероприятие, приуроченное к 100-летию Георга Отса. Звучат лучшие песни из репертуара Георга Отса и забытые хиты в сопровождении Бэнда ETV+.

25 января, Таллинн

Основываясь на опыте крупнейших оперных театров мира, Национальная опера «Эстония» проводит цикл концертов для малышей в возрасте 0-3 лет. В исполнении оперного квартета на концерте звучат жемчужины классической музыки, которые подходят маленьким детям для первых концертных впечатлений, но, несомненно, доставляют удовольствие и их родителям.

25 января, Таллинн

В Кадриоргском художественном музее пройдет семейный утренник «Дворяне и крестьяне». Мы встретимся с работами русских художников, а начнем с «визита» к именитым и изысканным дворянам. Затем заглянем в гардеробную графини Орловой, полюбуемся набережной, кораблями и морскими видами. После этого отправимся в деревню, погуляем по просторным полям и прекрасному русскому лесу, напевая народные песни.

25 января, Таллинн

Центре русской культуры пройдет фестиваль хоровых коллективов и вокальных ансамблей “Хрустальный ключ”.

25 января, Таллинн

25 января в 19.00 состоится традиционный концерт "Песни Высоцкого" в исполнении команды "Тимур & Партизаны".Студия вмещает всего 32 зрителя, поэтому места надо бронировать заранее: 5536628.

25 января, Хаапсалу

В Татьянин день пройдет традиционный Шотландский праздник Как обычно, в рамках этого мероприятия в Хаапсалуском центре кружевных ремесел пройдет продажа шотландских тканей, сувениров, книг и др.

26 января, Таллинн

В Центре культуры "Линдакиви" пройдет концерт музыкального театра Sakala Laululapsed - "Счастливы вместе". Начало в 14.00. Это традиционный, большой зимний концерт артистов Музыкального дома "Сакала". В программе участвуют: актеры театра Sakala Laululapsed, солисты-вокалисты, чтецы, музыкальные группы.

26 января, Таллинн