Подборка мероприятий: куда сходить на этой неделе

Вот уже и зима перевалила за середину, а вместо снега в этом году нас радуют ранним цветением самые стойкие цветы, все больше настраивают на весну и на летний сезон, наполненный культурными событиями, который уже совсем не за горами, передает kultuur.info/ru.
22 января, Пярну
Что общего у произведений для фортепиано с оркестром XVIII века и композиций рок-группы XX века? Концерт позволит сопоставить и узнать это. Ориентирами для ансамбля служат виртуозность, мощь и креативность.
24 января, Таллинн
Мероприятие, приуроченное к 100-летию Георга Отса. Звучат лучшие песни из репертуара Георга Отса и забытые хиты в сопровождении Бэнда ETV+.
25 января, Таллинн
Основываясь на опыте крупнейших оперных театров мира, Национальная опера «Эстония» проводит цикл концертов для малышей в возрасте 0-3 лет. В исполнении оперного квартета на концерте звучат жемчужины классической музыки, которые подходят маленьким детям для первых концертных впечатлений, но, несомненно, доставляют удовольствие и их родителям.
25 января, Таллинн
В Кадриоргском художественном музее пройдет семейный утренник «Дворяне и крестьяне». Мы встретимся с работами русских художников, а начнем с «визита» к именитым и изысканным дворянам. Затем заглянем в гардеробную графини Орловой, полюбуемся набережной, кораблями и морскими видами. После этого отправимся в деревню, погуляем по просторным полям и прекрасному русскому лесу, напевая народные песни.
25 января, Таллинн
Центре русской культуры пройдет фестиваль хоровых коллективов и вокальных ансамблей “Хрустальный ключ”.
25 января, Таллинн
25 января в 19.00 состоится традиционный концерт "Песни Высоцкого" в исполнении команды "Тимур & Партизаны".Студия вмещает всего 32 зрителя, поэтому места надо бронировать заранее: 5536628.
25 января, Хаапсалу
В Татьянин день пройдет традиционный Шотландский праздник Как обычно, в рамках этого мероприятия в Хаапсалуском центре кружевных ремесел пройдет продажа шотландских тканей, сувениров, книг и др.
26 января, Таллинн
В Центре культуры "Линдакиви" пройдет концерт музыкального театра Sakala Laululapsed - "Счастливы вместе". Начало в 14.00. Это традиционный, большой зимний концерт артистов Музыкального дома "Сакала". В программе участвуют: актеры театра Sakala Laululapsed, солисты-вокалисты, чтецы, музыкальные группы.
26 января, Таллинн
в 16:00 на большой сцене Русского театра Эстонии пройдет сольный концерт группы Modulshtein — проекта музыкального руководителя театра Александра Жеделёва.