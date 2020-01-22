Преследовал и хватал за гениталии: со слов потерпевшей нарисован портрет злоумышленника

Аннетт кричит, преследователь убегает. Ее первой мыслью было - а не набить ли этому типу морду? Секунду спустя к ней приходит осознание, что драться - глупая затея, поскольку нападавший явно сильнее ее. Аннетт быстрым шагом движется по улице Лийвалайа в сторону дома, постепенно ее начинает охватывать ужас. Едва сдерживая слезы, она звонит в полицию. Стражи порядка выясняют, хочет ли она подать заявление и в состоянии ли опознать злоумышленника. Аннетт отвечает, что, безусловно, ведь лицо этого человека стоит у нее перед глазами.

Она распрощалась с друзьями на площади Вабадузе, буквально пятью минутами ранее. Молодая женщина не посчитала нужным вызывать такси, так как дорога домой не была длинной. По словам Аннетт, она всю свою жизнь прожила в Таллинне и ранее неоднократно возвращалась в утренние часы домой, будь то в Ласнамяэ или в Мустамяэ, и никогда ничего подобного с ней не происходило.

По словам Аннетт, она никогда не была конфликтным человеком, способность постоять за себя она приобрела лишь в последние годы. «Сейчас размышляю о том, что еще со мной могло бы произойти, если бы я не стала сразу же кричать», - говорит она. Анетт отмечает, что нападавший был «лысеющим мужчиной средних лет с сигаретой в зубах». Потерпевшая смогла описать злоумышленника, с ее слов нарисован его портрет.

Звоните в полицию, если узнаете человека на этом портрете. ФОТО: Erakogu

Глава отдела профилактики и расследования преступлений Кесклиннаского отделения полиции Елена Мирошниченко подтвердила, что в полицию поступило заявление об этом инциденте: «В ночь на 19 января около 5:00 в полицию сообщили, что на улице Лембиту в Таллинне было совершено нападение на 30-летнюю женщину. В ходе производства полиция установит детали произошедшего». Она напомнила, что о нападениях в общественных местах надо сразу же сообщать в центр тревоги, чтобы специалисты могли незамедлительно отреагировать.