ФОТО ⟩ Жемчужина Кадриорга: очаровательные апартаменты в старинном доме

В столетнем реновированном доме Кадриорга ждет новых хозяев изумительная квартира, предлагает обратить на нее внимание Kodustiil.
Двухэтажная трехкомнатная квартира с необычно высокими потолками и площадью 101,1 квадратных метров находится в доме постройки 1913 года, признанном памятником архитектуры.
На первом этаже квартиры находится прихожая, гостиная с открытой кухней,спальня и туалет. В цокольном этаже - большая спальня, душ, баня, хозяйственное помещение, туалет и коридор. Из спальни цокольного этажа можно выйти в собственный уголок сада площадью 39,4 м2.
Продавец рассчитывает получить за квартиру 219 900 евро. С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.