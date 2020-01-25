Сб, 25.01.2020
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  • Жемчужина Кадриорга: очаровательные апартаменты в старинном доме

ФОТО ⟩ Жемчужина Кадриорга: очаровательные апартаменты в старинном доме

Kadrioru pärl.

ФОТО: KV.EE

В столетнем реновированном доме Кадриорга ждет новых хозяев изумительная квартира, предлагает обратить на нее внимание Kodustiil. 

Двухэтажная трехкомнатная квартира с необычно высокими потолками и площадью 101,1 квадратных метров находится в доме постройки 1913 года, признанном памятником архитектуры. 

Жемчужина Кадриорга.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже квартиры находится прихожая, гостиная с открытой кухней,спальня и туалет. В цокольном этаже - большая спальня, душ, баня, хозяйственное помещение, туалет и коридор. Из спальни цокольного этажа можно выйти в собственный уголок сада площадью 39,4 м2.

Жемчужина Кадриорга.

ФОТО: KV.EE

Продавец рассчитывает получить за квартиру 219 900 евро. С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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