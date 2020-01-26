Список: эти 42 такси Bolt нарушают закон

Согласно поступившей Таллиннским городским властям на этой неделе жалобе, в Эстонии разъезжает минимум 42 автомобиля, оказывающих услуги с помощью платформы Bolt, но при этом у них нет требуемых для таксоизвоза документов - транспортной карты, пишет Postimees.
В обращении указывают на положение Закона об общественном транспорте, согласно которому оказывать услуги таксоизвоза без разрешения на таксоперевозки, транспортной карты и служебного удостоверения запрещено. Транспортная карта – это документ, выдаваемый обладателю разрешения на таксоперевозки или обладателю служебного удостоверения, подтверждающий право использования транспортного средства, указанного в карточке, при таксоперевозках.
В жалобе приведен список из 42 автомобилей, которые заказывают через приложение Bolt в категории Basic, хотя у них, по утверждениям подавшего жалобу, отсутствует транспортная карта. В письме также указано, что помимо автомобилей с надписями Bolt на дверях, в городе также появляются автомобили с плафонами Bolt, которые нарушают закон и берут клиентов на предназначенных для такси стоянках.
Приведенный в жалобе список:
|1
|004BRX
|SUBARU XV
|красный
|С признаком BOLT
|2
|072MPN
|CITRÖEN
|белый
|С признаком BOLT
|3
|269TLZ
|SAAB 9-3
|серебристый
|С признаком BOLT
|4
|722WCL
|RENAULT MEGANE
|белый
|С признаком BOLT
|5
|299BLF
|PEUGEOT 508
|серый
|С признаком BOLT
|6
|004BRY
|VOLKSWAGEN PASSAT
|синий
|7
|023TKV
|WW PASSAT
|темно-синий
|8
|029BLJ
|AUDI A4 AVAN
|черный
|9
|069TMB
|ŠKODA FABIA
|темно-синий
|10
|074BSR
|AUDI A6 AVANT
|черный
|11
|085TNS
DACIA SANDERO
черный
|12
|111GWZ
|WW PASSAT
|черный
|13
|136TNL
|FORD GALAXY
|черный
|14
|155TNG
|BMW 520D
|темно-серый
|15
|189BPM
|OPEL INSIGNIA SW
|черный
|16
|209BPV
|TOYOTA AVENSIS
|серый
|17
|247TJM
|ŠKODA OCTAVIA
|серый
|18
|288DBL
|ŠKODA OCTAVIA
|бежевый
|19
|295TLV
|WW GOLF
|белый
|20
|309TMS
|ALFA ROMEO
|серый
|21
|326TKH
|FORD FOCUS
|серебристый
|22
|353BNH
|BMW
|серый
|23
|376BJT
|VOLVO V50
|серый
|24
|408MLX
|VOLKSWAGEN SHARAN
|серый
|25
|430TNV
|VOLKSWAGEN PASSAT
|черный
|26
|431TMJ
|SUBARU LEGACY
|темно-синий
|27
|463BRJ
|VOLKSWAGEN PASSAT
|белый
|28
|521BVX
|TOYOTA AURIS
|белый
|29
|527TLK
|SKODA SUPERB
|черный
|30
|589BGT
|FORD MONDEO
|серый
|31
|590TNS
|VOLKSWAGEN GOLF VARIANT
|белый
|32
|648THT
|AUDI A8
|серый
|33
|652TJC
|WW PASSAT
|темно-синий
|34
|669BBJ
|FORD FOCUS
|серебристый
|35
|800TNP
|VOLKSWAGEN PASSAT
|темно-синий
|36
|834BDS
|AUDI A6 AVANT
|светло-серый
|37
|875TJT
|VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT
|синий
|38
|890BYF
|OPEL ZAFIRA
|серый
|39
|977TNX
|VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT
|коричневый
|40
|981TLF
|JEEP
|коричневый
|41
|557GWZ
|VOLVO S80
|серый
|42
|970BFR
|SKODA OCTAVIA
|белый
В жалобе хотят получить ответ, когда Таллиннский департамент транспорта приостановит разрешение на деятельность Bolt Services EE OÜ из-за выявленных нарушений.
Bolt бросил камешек в огород государства
Пресс-секретарь Bolt Яан Лашманов в комментарии Postimees сказал, что транспортную и служебную карты можно остановить и реактивировать в любую минуту.
«К сожалению, у государства на данный момент нет автоматизированного решения, с помощью которого мы могли бы осуществлять проверки карт. Мануальная проверка каждую секунду всех машин просто технически невозможна», - сказал Лашманов.
Bolt считает, что наличие транспортной карты является ответственностью использующих платформу владельцев автомобилей.
«Мы как предприятие не являемся владельцами этих автомобилей. Как за выдачу, так и за проверку транспортных и служебных карт отвечает местное самоуправление. Было бы неразумно вмешиваться предприятию в этот процесс», - сказал Лашманов.
Действительно, согласно действующему Закону об общественном транспорте, у предлагающих услуги таксоизвоза приложений нет обязательства проверять, работают ли их водители в соответствии с установленными нормами.
Закон об общественном транспорте гласит, что местное самоуправление «организует надзор за выданными им разрешениями на осуществление таксомоторных перевозок, картами транспортного средства, картами обслуживания и требованиями разрешения на обслуживание маршрута, а также за выполнением заключенного им публичного договора на оказание услуг и заключенного согласно Закону об административном сотрудничестве административного договора по возложению полномочий для выполнения административных заданий (далее административный договор)».
Услуги такси, предоставляемые онлайн-платформой, такой как, например, приложение Bolt, представляют собой особый вид услуги таксоизвоза, заказ и оценка которой осуществляется исключительно через приложение.
Используемый для таксоизвоза автомобиль, на котором нет торговой марки перевозчика и у которого нет плафона, не может обслуживать пассажиров на остановках такси и использовать для перевозки пассажиров полосу для общественного транспорта.