Фото ⟩ На месте строительства многоквартирного дома нашли останки десятков людей

Разумеется, ни для кого местоположение этого кладбища не стало сюрпризом, до предыдущих строительных работ на участке между Нарвским шоссе и улицей Тууле были проведены раскопки в 2004–2012 годах, в ходе которых было найдено 180 захоронений.

ФОТО: Graafika: Artur Kuus

Прокаженных не нашли

Археологи уже ранее раскопали большую часть находящейся под жильем на Тууле, 2b земли, поскольку было известно, что там когда-то начнутся строительные работы. Тем не менее, по сравнению с предыдущим планом, дом будет построен на метр в сторону Нарвского шоссе, поэтому археологи должны тщательно изучить территорию шириной в метр и длиной в 20 метров.

Исследователи костей Мартин Мальве и Яаника Вильят трудились на улице Тууле всю прошлую неделю и продолжают работы на этой неделе. Пока их добычей стали 20 скелетов мужчин, женщин и детей. Возле могил нашли шведские и русские старые монеты, а одно украшение подтвердило то, что было уже ранее известно: на кладбище Святого Юри людей хоронили с середины 17 до середины 18 веков, пока в нескольких сотнях метров не начали использовать кладбище Раади.

Ранее предполагали, что на улице Тууле мог находится также средневековый лепрозорий, то есть могильник больных проказой, но в течение многих лет ни одна найденная могила этого не подтвердила. Речь все-таки идет об обычном кладбище: мертвые были похоронены традиционно, а на костях не было обнаружено никаких патологий, предполагающих проказу.

Но исследования показали, что погибшие были заражены другими инфекционными болезнями, например, сифилисом и туберкулезом. Для дальнейших исследований кости доставят на хранение в археологический кабинет университета.

Кости еще есть

По словам археологов, все скелеты еще точно не извлечены, более того, по старым картам невозможно установить, насколько большим было кладбище Святого Юри. Безусловно, кости найдутся на газоне с небольшой игровой площадкой между Тууле, 2b и многоквартирным домом на Нарвском шоссе 165a и, видимо, также под Тууле, 2.

Скелеты лежали совсем близко к поверхности земли, часть костей появлялась после снятия дерна.

В том, что на останках покоящихся в земле людей скачут дети или домашние кошки, Мальве не видит большой трагедии. В средневековье кладбища были своего рода общественными центрами, где проводились ярмарки, организовывались цирковые выступления и спектакли, а также там находились хижины бедняков.