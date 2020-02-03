Доклад: райдшеринг и электрические самокаты не повышают качество воздуха

Рапорт отмечает, что пешие прогулки, поездки на велосипеде и общественный транспорт по-прежнему являются самыми экологичными способами передвижения, в развитие которых следует инвестировать, сообщило агентство окружающей среды.

Новый доклад EEA рассматривает вопрос о том, как экологичные и перспективные решения в сфере транспорта «первой и последней мили» могли бы сократить объем эмиссий в транспортном секторе и сделать передвижение по городу более экологичным.

Доклад рассматривает электрические фургоны, грузовые велосипеды и общественный транспорт и заключает, что с точки зрения экологии и здоровья народа целесообразнее всего пропагандировать ходьбу пешком и пользование велосипедами посредством развития общественного транспорта и городского пространства.

На фоне доклада EEA также обнародованы демонстрирующие неутешительную тенденцию показатели эмиссий транспортного сектора. Шоссейный, железнодорожный и воздушный транспорт производит около четверти эмиссий парниковых газов в ЕС, транспорт — единственный крупный сектор экономики, в котором эмиссии парниковых газов растут.

Растет и средний объем эмиссий углекислого газа (CO2) новых легковых автомобилей, который в 2018 году рос второй год подряд. «На рост объема эмиссий влияют преимущественно рост доли работающих на бензине автомобилей и популярность городских внедорожников. Рост эмиссий ускоряется также в связи с ростом потребности людей в мобильности и экономической деятельности», - сказал директор агентства окружающей среды Таймар Ала.

В 2018 году 60 процентов купленных в ЕС легковых автомобилей работали на бензине, доля работающих на дизельном топливе автомобилей составляла 36 процентов. В 2017 году работающие на бензине автомобили составляли 53 процента.

Появление на рынке транспорта с нулевыми и низкими выбросами, в том числе электромобилей, в 2018 году по-прежнему было медленным. Согласно докладу, для достижения поставленной на 2021 год цели (средняя эмиссия легкового автомобиля 95 граммов углекислого газа на километр) следует ускорить переход на такой транспорт.

По словам Ала, нельзя просто запретить пользование автомобилями, если нет функционирующего общественного транспорта и условий для комфортных и безопасных велосипедных поездок.

Райдшеринг и ставшие популярными в последние годы электросамокаты могут также быть полезны, но, согласно некоторым исследованиям, они не всегда положительно влияют на экологию. «Электрическими самокатами часто пользуются те, кто иначе воспользовался бы общественным транспортом или прогулялся пешком», - привел Ала пример из доклада. Кроме того, исследования показывают, что райдшеринговые платформы вроде Uber или Bolt не позволяют сократить объем эмиссий или пробок, поскольку являются альтернативой для общественного транспорта.