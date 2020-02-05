Присвоившая сотни тысяч евро глава эстонской нефтяной фирмы отправится за решетку

«Ольге Козловской нужно дать серьезное предупреждение в виде т.н. шокового заключения, чтобы она испытала, с какими ограничениями свободы связано заключение, и признала неприемлемость своих действий», - говорится во вступившем в силу на прошлой неделе решении окружного суда.

В 2016 году Козловская перевела 740 000 евро со счета компании Daxin Baltic своей дочерней фирме Krono Group; платежи были признаны присвоением имущества. Хотя они были произведены на основании заключенного в 2009 году договора, уездный суд установил, что договор на управление был поддельным и у Козловской не было права заключать такое соглашение.

Согласно обвинительному заключению, управлявшая в период с 2009 по 2016 год нефтяной брокерской компанией Daxin Baltic Козловская заключала от имени компании необеспеченные и крайне льготные кредитные соглашениея с фирмами, которые были связаны с ее дочерними компаниями.