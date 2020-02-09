Тяжелое ДТП с участием пьяного водителя: пострадал человек и четыре автомобиля

В субботу, 8 февраля, в 12.39 в Йыгевамаа в волости Муствеэ на 66-м километре шоссе Раквере-Луйге на правой стороне дороги на обочине стоял со включенными аварийными огнями автомобиль Toyota Dyna, за рулем которого был 32-летний мужчина.

49-летний мужчина на Volkswagen Caddy объезжал Toyota, когда в него сзади врезался Opel Astra, за рулем которого был 54-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

В результате столкновения Opel оказался поперек дороги и в него врезался ехавший по встречной полосе BMW, за рулем которого была 19-летняя девушка. В результате столкновения BMW вылетел в кювет. Также Volkswagen врезался в стоявший на обочине Toyota.

Находившемуся в качестве пассажира в Opel 51-летнему мужчине медики скорой оказали первую помощь на месте.