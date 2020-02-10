Видео ⟩ Шторм «Сиара» домчал самолеты из Нью-Йорка в Лондон на полтора часа быстрее, но посадки были жесткими

К примеру, Boeing 747-436 авиакомпании British Airways пролетел 5600 км из Нью-Йорка в Лондон за 4 часа 56 минут вместо стандартных 6 часов 13 минут. Рейс BA112 приземлился в Хитроу на 102 минуты раньше. Из-за сильного ветра лайнер разогнался в полете до рекордных 1327 км/ч, сообщает NEWSru со ссылкой на Stormnews. Что касается сверхзвуковых самолетов Concorde, то они долетали из Нью-Йорка в Лондон быстрее, чем за три часа.

Побила рекорд скорости и нидерландская авиакомпания KLM, чей Boeing 747, пролетая над Ньюфаундлендом, благодаря попутному ветру превысил скорость в 1300 км/ч, пишет RTL Nieuws. Для сравнения: обычно самолет летит со скоростью 900-1000 км/ч. В итоге перелет из Нью-Йорка в Амстердам занял 5,5 часов вместо 7 часов.

А вот рейсы, летевшие из Европы в США, наоборот, летели на полтора часа дольше.

Из-за урагана «Сиара» возникли накануне сложности и с посадкой самолетов в европейских аэропортах. В частности, в лондонском Хитроу не смог сесть Boeing авиакомпании British Airways рейсом из Абуджи (Нигерия).

Ветер так раскачал самолет, что он при посадке сильно ударился левым шасси о взлетно-посадочную полосу и затем несколько раз подпрыгнул. Экипаж принял решение о немедленном взлете и уходе на второй круг. Воздушное судно благополучно приземлилось со второй попытки, передает Би-би-си.

Strong winds brought to the UK by #StormCiara forced a plane to abort its landing seconds after touching down at Heathrow Airport.



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Несколько жестких посадок лайнеры совершили в аэропорту Бирмингема.

Из-за урагана в амстердамском аэропорту Схипхол были отменены 240 входящих и исходящих рейсов. Власти Бельгии отменили 60 рейсов в Брюссель и из Брюсселя. 120 рейсов отменили в аэропорту Дюссельдорфа в Германии. Проблемы с графиком воздушного движения также наблюдались в Берлине, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Кельне и Ганновере.

Пользователи публикуют в соцсетях забавные фото и видео на тему урагана.

Ураган «Сиара» оставил в Великобритании без света около 150 тысяч домов. В стране отменяются авиарейсы, поезда и паромы. Закрыты некоторые участки дорог. Спасателям пришлось вызволять водителей из затопленных автомобилей и машин, на которые упали деревья. В этих случаях обошлось без пострадавших.

Пока известно о трех раненых. Люди получили ранения из-за падения фрагментов кровли со здания паба в шотландском городе Перт.