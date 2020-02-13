Галерея ⟩ Двойное ДТП в Вяйке-Маарья: поспешивший на помощь водитель сам попал в аварию

Водитель автомобиля Toyota, который проезжал мимо, решил остановиться, чтобы посмотреть, не может ли он чем-то помочь. В это время его стал объезжать Ford, к которому сзади приближался другой Volkswagen. Последний то и врезался в Toyota и Ford. К счастью, никто не пострадал ни в первой, ни во второй аварии.