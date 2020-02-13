Галерея ⟩ Двойное ДТП в Вяйке-Маарья: поспешивший на помощь водитель сам попал в аварию

В четверг около половины шестого вечера в деревне Камарику волости Вяйке-Маарья с интервалом в несколько минут произошли две аварии, сообщила пресс-служба полиции.
В первом случае водитель внедородника Jeep начал обгонять Volkswagen, потерял контроль над автомобилем и столкнулся с Volkswagen. Jeep вылетел с дороги инесколько раз перевернулся через крышу.
Водитель автомобиля Toyota, который проезжал мимо, решил остановиться, чтобы посмотреть, не может ли он чем-то помочь. В это время его стал объезжать Ford, к которому сзади приближался другой Volkswagen. Последний то и врезался в Toyota и Ford. К счастью, никто не пострадал ни в первой, ни во второй аварии.
Обстоятельствами случившегося дальше займутся страховые компании. По предварительным данным, оба ДТП произошли из-за скользкого дорожного покрытия, в связи с чего полиция просит водителей быть внимательными к тому, как меняющаяся температура воздуха влияет на дорожное покрытие. Полиция советует выбирать соответствующую дорожным условиям скорость.