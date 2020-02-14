В Нымме сын спас свою 86-летнюю мать из горящего дома

Сообщение о пожаре поступило в центр тревоги в 1.10. До прибытия спасателей домой вернулся сын живущей в доме женщины и через окно помог своей 86-летней матери выбраться наружу, сообщил BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Мужчина получил ожоги, пытаясь войти в дом. В дом нельзя было попасть по коридору, поскольку языки пламени уже достигали двери и вырывались из окон с одной стороны дома. Огонь охватил также второй этаж и чердак здания.