В Нымме сын спас свою 86-летнюю мать из горящего дома

В ночь на пятницу в таллиннском районе Нымме загорелся двухэтажный частный дом на улице Лыуна, живущую в нем 86-летнюю женщину спас сын.
Сообщение о пожаре поступило в центр тревоги в 1.10. До прибытия спасателей домой вернулся сын живущей в доме женщины и через окно помог своей 86-летней матери выбраться наружу, сообщил BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.
Мужчина получил ожоги, пытаясь войти в дом. В дом нельзя было попасть по коридору, поскольку языки пламени уже достигали двери и вырывались из окон с одной стороны дома. Огонь охватил также второй этаж и чердак здания.
Пожар был ликвидирован к 5.06. Чтобы подобраться к очагам пожара, спасатели вскрыли конструкции здания. Причины пожара выясняются.