Новый список ⟩ Число нарушающих закон машин такси первысило 160

Мы публикуем свежий, насчитывающий на данный момент 160 регистрационных номеров, список автомобилей, у которых, как доказано, отсутствует необходимая для предоставления услуг таксоизвоза карточка транспортного средства, но которые, тем не менее, доступны к заказу через посредников Bolt и Yandex.Taxi.

Министерство экономики и коммуникаций подтверждает, что, в соответствии с Законом об общественном транспорте, перевозка пассажиров без карточки водителя запрещена и что как водители, так и владельцы посреднического приложения должны быть наказаны за нарушение. Однако местные власти признают, что проверить такси, работающие через приложения, и наказать их крайне сложно.

Водители такси не хотят подавать заявление на получение карты водителя, так как это будет означать в несколько раз более высокие страховые взносы.