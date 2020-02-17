Таллиннский университет ищет шесть новых директоров

Университет ищет директоров для: Института педагогических наук, Балтийского института кино, медиа, искусств и коммуникаций, Института дигитальных технологий, Института гуманитарных наук, Института естественных наук и здравоохранения, а также Института общественных наук.

Директор института будет руководить деятельностью института, отвечать за его развитие, состояние, перспективность и стабильность.

Программа развития вуза, утвержденная в 2015 году, была рассчитана до 2020 года. Тогда же были утверждены шесть директоров этих институтов вуза с договором до 2020 года.