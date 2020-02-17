ЕС выделит более 100 млн евро проектам по защите окружающей среды и климата в Эстонии и других странах

Поддержку получат интегрированные проекты по улучшению качества воды в реках и озерах в Эстонии, Франции, Греции, Ирландии, Словакии, Чехии, Испании, Латвии и на Кипре. Целью этих мероприятий является уменьшение загрязнения, содействие устойчивому использованию воды, защита и улучшение качества водной среды, а также снижение влияния наводнений и засух.

"С помощью сегодняшнего вложения в размере 100 млн евро мы поможем Европе сохранить ценную природную среду обитания, чистоту воздуха и сократить загрязнение во многих озерах и реках", - подчеркнул вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Ожидается, что вышеупомянутые инвестиции в программу Life привлекут более 6,5 млрд евро дополнительного финансирования, поскольку страны смогут использовать и другие источники финансирования ЕС, включая сельскохозяйственные, региональные и структурные фонды, программу "Горизонт 2020", а также государственные фонды и инвестиции частного сектора.