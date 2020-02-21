Пт, 21.02.2020
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Галерея ⟩ Президент вручает государственные награды

Сегодня президент Керсти Кальюлайд вручает государственные награды людям, которые своей работой сделали неоценимый вклад в эстонское общество, изменив жизнь Эстонии к лучшему.

В этом году ордена и медали из рук президента получили 114 человек. Мероприятие прошло в Ноблесснере.

«Благодарность тоже из разряда того, что никогда не надо откладывать на завтра. Эстония благодарит вас. И я рада передать вам эту благодарность, потому что кто-то где-то почувствовал – то, что вы делаете, настолько важно, что хочется рассказать об этом всему нашему народу», – сказала президент Керсти Кальюлайд сегодня на церемонии вручения государственных наград.

«Может, именно сейчас, в 2020 году выражение благодарности и признание соратников даже важнее, чем было когда-либо ранее. В нынешнее время каждый, кто выходит за пределы своего дома, чтобы чем-то поделиться с остальными, взять на себя инициативу, возразить против чего-то или постараться что-то отстоять, знает, что он рискует стать объектом критики, которой он на самом деле не заслужил», – добавила президент Кальюлайд.

«У нас в Эстонии очень много того, за что быть благодарными. Благодарными кому-то. Нам очень повезло, что есть такие люди, благодаря которым мы добились столь немалых успехов в течение последних 30 лет. Особенно нам повезло, что пока большинство из нас мчится вперед, где-то есть те, кто ждет отставших и отчаявшихся в этой сумасшедшей гонке последних трех десятилетий. Те, кто не забывал о слабых в нашем обществе и тогда, когда элита болела культом успеха в тяжелой форме, не желая видеть, что социальное развитие Эстонии, формирование эмпатического государства значительно отстает по сравнению с развитием экономическим», – сказала президент Кальюлайд.

«И именно по этой причине я верю, что сегодня посвященный благодарности день имеет особенное значение в канун дня рождения нашего государства. Так же как помогающие не отступали до тех пор, пока обществу не стал понятен смысл их действий. Надеюсь, не переведутся и те, кто благодарит, замечает и выражает признание», – добавила глава государства.

Как сказала президент Кальюлайд, она часто думает о тех, кто делает жизнь в Эстонии достойной. «Достойной для детей с особыми потребностями или одиноких пенсионеров. Интересной для любителей культуры и развлечений. И, конечно, о тех, кто дает возможность многим людям в Эстонии зарабатывать на хлеб насущный в хороших условиях и с постоянно растущей зарплатой. А также о тех, кто учит наших детей в школах. И так далее. Чувство благодарности к своему народу – это то, что украшает рабочие дни Президента Эстонии».

Орден Государственного герба III класса

Ардо Хиллар Ханссон – бывший президент Банка Эстонии

Орден Белой звезды III класса

Мартин Ярвеоя - автогонщик

Сийм-Вальмар Кийслер – президент ассамблеи ООН по окружающей среде 2018-2019

Энн Луст – химик, академик, профессор Тартуского университета

Маарьо Мяндмаа – бывший госчиновник, пропагандист попечительства

Лавли Перлинг – бывший госпрокурор

Кристьян Порт – сторонник чистого спорта, ученый, специалист по здравоохранению и спорту, профессор Таллиннского университета

Отть Тянак - автогонщик

Орден Белой звезды IV класса

Каарел Алуоя – общественный деятель в Ярвамаа

Андрес Альвер – архитектор, профессор Эстонской академии искусств

Рут Аннус – госчиновник, специалист по развитию э-резидентства

Лилле-Астра Аррасте – хранитель традиций народного танца

Калле Эльстер – благотворитель, предприниматель

Арго Идеон - журналист

Андрей Иванов - писатель

Юлле Юхт – общественный деятель в Валгамаа

Хели Юргенсон – руководитель хора

Вахур-Юллар Керсна - тележурналист

Пааво Кивине – спортивный журналист и издатель

Райнер Кивисяк - госчиновник

Энн Козе – пропагандист театра в Вильяндимаа

Леэв Куум - экономист

Кульдар Лейс - предприниматель

Тоомас Лийва - прокурор

Хеллар Лилль – специалист по военной истории

Урмас Липс – океанолог, профессор Таллиннского технического университета

Лийви Лойде - судья

Пеэтер Перенс – руководитель хора, хранитель традиций Певческого праздника

Яанус Пери – предприниматель, общественный деятель в Тартумаа

Юлар Плоом - переводчик

Отто Рихард Пукк - предприниматель

Энели Пунгас – госчиновник, специалист по Регистру народонаселения

Аннели Рантс – специалист по языковому погружению

Трийн Сооне – пропагандист детской литературы

Танель Тоом – режиссер и сценарист

Альфред Васильков - предприниматель

Юхан Вийзе – предприниматель, общественный деятель Ляэне-Вирумаа

Ахто Вили – специалист по сельскому хозяйству

Орден Белой звезды V класса

Любовь Агапова - актриса

Юхан Анупыльд – деятель в области молодежного спорта

Эне Эхренпрейс – исследователь эстонской истории

Аннели Хельманн – судебный переводчик

Эльс-Реэт Химма - певица

Николай Ярвеоя – специалист по спортивному ориентированию

Эне Ярвик – руководитель хора и учитель музыки

Пеэтер Юргенс - актер

Маргус Коннула – писатель и переводчик, хранитель выруской культуры

Ильма Кренстрем – хранитель эстонского языка в Абхазии, учитель

Пирет Крийван – радиожурналист, хранитель эстонского языка и культуры

Ольга Кублицкая – хранитель традиций рукоделия

Юри Куласалу – деятель культуры в Тарту

Мерике Кулль – пропагандист движения

Криста Кумберг – библиотекарь, энтузиаст детской литературы

Харри Кырвитс – актер и музыкант

Урве Ландерс – хранитель эстонской культуры во Франции

Райли Лао – учитель, физиотерапевт

Тоомас Ласманн - дублер

Аста-Вирве Либек - селекционер

Рууда Линд - спецпедагог

Рейн Лунинг – хранитель эстонской культуры в США

Марью Ляник - певица

Реэли Мишниене - логопед

Кармо Мянник – фермер-предприниматель

Куно Мянник – дорожный инженер, специалист по обслуживанию дорог

Тыну Найссоо – композитор и музыкант

Вийве Ноор - художник

Аго Паюр - историк

Маргет Пяхкель – финансист, госчиновник

Ахто Раудоя – деятель местной жизни в Сетумаа

Леон Рейтсак – тренер по борьбе

Харда Роосна – хранитель местной журналистики на Хийумаа

Вадим Рывлин – организатор сотрудничества нацменьшинств

Йорма Сарв – координатор зарубежной программы ЭР100

Михкель Смелянски – актер и певец

Татьяна Шор – историк и архивист

Кристийна Тамбетс - гениалог

 Тармо Тийслер – спортивный журналист

Танель Туулевески – альпинист и полярный путешественник

Лехте Туулинг – специалист по начальному образованию и обучению во дворе

Юри Власов – актер и певец

Юри Воодла – деятель народного спорта

Медаль Белой звезды

Ааре Аранд - железнодорожник

Орден Эстонского Красного креста II степени:

Рут Калда - профессор Тартуского университета, способствует развитию семейной медицины

Рийн Кулласте - способствует развитию донорства

Орден Эстонского Красного креста III степени:

Марго Клаос - чиновник Спасательного департамента, сторонник комплексного подхода к государственной обороне

Маре Линтроп - радиолог

Марго Орупыльд - предприниматель, способствует помощи жертвам семейного насилия

Эрика Салувеэр - психиатр

Пирет Веэрус - гинеколог, пропагандист кризисной помощи

Орден Эстонского Красного креста IV степени

Юлле Аланурм - семейный врач

Пирет Аус - помощник людям с особыми потребностями, организатор культурных мероприятий

Константин Борженков - донор крови

Кай Киммель - провизор

Марина Сидорова - акушерка, организатор кризисной помощи

Йозеп Вайкмаа - донор крови

Орден Эстонского Красного креста V степени:

Арво Аусин - донор крови

Лийви Лаос - душепопечитель

Луйве Мерилай - душепопечитель

Гуннар Паэ - донор крови

Айво Поолак - донор крови

Орден Орлиного креста I степени

Индрек Сирель - заместитель командующего Силами обороны, генерал-майор

Орден Орлиного креста IV степени

Арон Калмус - военный, полковник

Валдо Краас - сотрудник Полиции безопасности

Андрес Ратассепп - сотрудник Полиции безопасности

Орден Орлиного креста V степени

Игорь Миловидов - сотрудник полиции, капитан полиции

Яанус Пеэт - сотрудник полиции, лейтенант полиции

Эге Юлент - сотрудник полиции, майор полиции

Железный крест Ордена Орлиного креста

Энно Оттис - кайтселийтчик, старший сержант

Крест Маарьямаа III степени

Николас Брайан Гурр - способствует сотрудничеству в области безопасности, Великобритания

Нормундс Межвиетс - способствует сотрудничеству между Эстонией и Латвией

Кристофер Пейнтер - способствует сотрудничеству в области безопасности, США

Крест Маарьямаа IV степени

Ларс-Эрик Борестрем - почетный консул Эстонии в Гетеборге, Швеция

Крест Маарьямаа V степени

Фредерик Гиро - сторонник Эстонии во Франции

Моника Сегесди - переводчик, способствует развитию эстонской культуры в Венгрии

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