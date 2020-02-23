Фото ⟩ Президент Эстонии поблагодарила на Маарьямяги всех активных людей

Президент на состоявшейся в воскресенье благодарственной церемонии "Эстония в сердце" у Мемориала жертвам коммунизма на Маарьямяги отметила, что свободные и активные люди - самое большое достояние Эстонии. «Мы помним и признательны тысячам людей, которые заплатили своей жизнью за прогресс в жизни Эстонии и заботимся о тех, кто продолжает активно работать сегодня", - сказала президент.

«Именно такие свободные и активные люди, которым было дано отмечать, что в нашей жизни должно происходить по-иному, которым дан дар привлекать других людей, чтобы воплощать эти идеи в жизнь - самое важное препятствие и первая цель для тех, кто хочет установить свои правила, окриками похоронить непохожих», - сказала глава государства.

Нынешнее крепкое гражданское общество Эстонии опирается в первую очередь на плечи тех, кто несмотря ни на что хранил Эстонию в своих сердцах, сказала глава государства. «Сегодня нам не грозят ни поезда депортации, ни ружейные стволы. Но прежде, чем испытать радость от достигнутых малых или больших перемен, зачастую приходится сталкиваться с непониманием, игнорированием, высмеиванием. Вместо сочувствующего понимания сталкиваться с жерновами бюрократической машины. Или подвергаться прямым унижениям, что особенно больно, если оно исходит из уст высокого начальства».

«Да, бывают неприятные комментарии, но всегда есть и конструктивные дискуссии, открывающие разные интересы и взгляды. Существуют нелепые или доводящие до слез правила и условия, но всегда есть и соучастники благотворительных акций, и те, кто говорит без лишних слов - давайте сделаем это! Мы должны сами решить, с кем из них нам быть», - подчеркнула президент Кальюлайд.

В воскресенье на Маарьямяэ у Мемориала жертвам коммунизма состоялось благодарственное мероприятие "Эстония в сердце", посвященное смелым и активным лидерам жизни в Эстонии во все времена.