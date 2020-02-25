20 депутатов Пярнуского горсобрания подали заявление о вотуме недоверия мэру

Сейчас пярнуская правящая коалиция состоит из избирательного союза, Центристской партии и Isamaa. Оппозиция состояла из представителей Партии реформ и EKRE. Теперь Isamaa и Партия реформ решили вместе выразить недоверие и планируют сформировать новую коалицию. Состоящий из 19 депутатов союз избирательного союза, Центристской партии и EKRE также ведет переговоры о создании новой коалиции, но для этого им не хватает голосов. Кальюсте ранее состоял во фракции избирательного союза, но вышел из нее.