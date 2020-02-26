Врач держит анализ крови пациента с коронавирусом. Иллюстративное фото. ФОТО: shutterstock.com

В нескольких европейских странах зафиксированы первые случаи заболевания Covid-19, вызванного новым коронавирусом. Судя по всему, все они связаны со вспышкой инфекции в Италии, где количество заразившихся составило уже более 300 человек, 11 заболевших умерли.

Люди, которые недавно вернулись из Италии, заболели в Австрии, Хорватии и Швейцарии.

Еще один случай отмечен в Алжире: заболевание было зафиксировано у гражданина Италии, приехавшего туда 17 февраля. В Бразилии также заболел 61-летний мужчина, который недавно побывал в командировке в Италии, это первый случай в Южной Америке.

Количество заразившихся в Италии растет, но ее соседи решили, что закрывать границы с этой страной будет "непропорциональной мерой". Министры здравоохранения Франции, Германии, Италии и Еврокомиссия во вторник решили не ограничивать передвижение людей.

"Речь идет о вирусе, который не обращает внимания на границы", - сказал итальянский министр охраны здоровья Роберто Сперанца. Его немецкий коллега Йенс Шпан отметил, что соседи Италии относятся к сложившейся ситуации крайне серьезно, и при этом признал, что положение может ухудшиться.

В Великобритании учеников, вернувшихся в школы после отдыха на севере Италии, отправляют домой. Восемь школ закрыты.

Нефтяная компания Chevron отправила 300 своих сотрудников из офиса в Лондоне работать из дому, после того, как один из них оказался зараженным коронавирусом.

Кроме того, министерство здравоохранения организует тесты на коронавирус для тех, у кого появляются лишь симптомы обыкновенного гриппа. Тесты будут проходить в 100 клиниках и восьми больницах.

Таким образом, можно будет понять, распространяется ли вирус, а если да, то где именно.

С тех пор, как эпидемия Covid-19 стала распространяться за пределы Китая, в Великобритании были протестированы 7132 человека. 13 из них оказались заражены.

Правительство готовит новые рекомендации для тех, кто планирует поездки в эту страну. Однако британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сообщил, что власти не планируют прекращать авиационное сообщение с Италией, куда каждый год ездят около трех миллионов британцев.

"Посмотрите на Италию, там перестали принимать самолеты из Китая, а теперь эта страна пострадала больше всех в Европе", - сказал Хэнкок.

Ранее Россия также временно запретила въезд граждан КНР и закрыла свои границы с Китаем.

Что происходит в Европе

В Австрии коронавирус обнаружен у молодой итальянской пары, которая живет в городе Инсбрук в Тироле. Один из супругов работал в гостинице, которая сейчас закрыта. Девять человек в качестве меры предосторожности были помещены в карантин.

Власти Швейцарии сообщили, что проживающий в кантоне Тичино на границе с Италией пожилой мужчина заразился вирусом в Милане, и сейчас он изолирован.

Вирус обнаружен также у мужчины, который недавно вернулся из Италии в Хорватию, это первый подтвержденный случай в балканских странах.

На Тенерифе, крупнейшем из Канарских островов, около тысячи постояльцев гостиницы, среди которых двое россиян, изолированы; у двоих гостей, итальянского врача и позже у его супруги, выявили коронавирус.

Испания также сообщила, что зафиксирован первый случай заболевания в материковой части страны: в Барселоне заразилась женщина, которая недавно побывала на севере Италии.

О первом случае заражения сообщила Греция - заболевшей оказалась 38-летняя женщина, вернувшаяся из поездки в северную Италию.

Франция и Германия сообщают о новых случаях заболевания людей, побывавших в Италии. Во Франции также зафиксирован второй случай смерти: жертвой Covid-19 стал 60-летний француз. Ранее во Франции от вызываемой коронавирусом болезни скончался 80-летний турист из Китая.

На американской военной базе в Виченце в Италии закрыты школы, детские сады и церкви, заявил командующий силами США в Европе генерал ВВС Тод Уолтерс. По его словам подобные меры могут быть приняты и на базах в Германии.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на среду, 26 февраля, всего в мире 80980 человек были заражены коронавирусом, распространившимся из Китая. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что резкое увеличение случаев заболевания за пределами Китая "вызывает серьезные опасения".

В Иране официально подтверждено 139 случаев заболевания и 19 случаев смертельного исхода, однако истинные масштабы распространения в этой стране могут быть значительно шире. Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи, который ранее отрицал, что власти скрывают истинные масштабы заболевания, подтвердил, что вирус обнаружен у него самого.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что государство не будет вводить карантин ни в одном из регионов. "Но если у человека есть симптомы заболевания, его надо поместить в карантин", - добавил он.

Тем временем госсекретарь США Майк Помпео призвал все государства мира "говорить правду о коронавирусе" и предположил, что Иран может скрывать "важную информацию" о вспышке.

Ситуация в Иране вызывает наибольшие опасения из-за отсутствия ясного понимания, каковы масштабы заболевания в этой стране, говорит эксперт по инфекционным заболеваниям из лондонского университета Кингз-Колледж Натали Макдермот.

По ее словам, большинство случаев в Иране, о которых сообщается, относятся к пожилым людям с очень слабым здоровьем. "Создается впечатление, что нам рассказывают только о верхушке айсберга и не говорят об остальном - это могут быть более молодые люди, которые ничем особенно не болели".

Россия объявила, что с 28 февраля прекратит выдачу виз гражданам Ирана.

В Южной Корее коронавирусом по данным на среду заразились 1261 человек, 11 из них умерли. В этой стране больше всего заболевших за пределами Китая. Там заразились многие сторонники апокалиптической секты "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи" - ее последователи верят, что ее основатель - воплощение Второго пришествия Христа на Землю. Власти проверяют на наличие вируса все 215 тыс. членов этой секты.

Военное руководство США подтвердило, что коронавирус обнаружен у одного из американских солдат, служащих в Южной Корее на базе в городе Тэгу.

Российские власти в среду объявили, что с 1 марта прекращают воздушное сообщение с Южной Кореей.

В самих США Центры по контролю и профилактике заболеваний предупредили, что вирус может вызвать тяжелейшие проблемы в стране. При этом один из чиновников отметил, что вопрос в том, когда заболевание перерастет в глобальную пандемию, а не в том, произойдет ли это в принципе.

В Бразилии местные СМИ сообщили еще во вторник о первом предполагаемом случае заражения: предположительно зараженным оказался 61-летний мужчина из Сан-Паулу, вернувшийся из поездки в северную Италию. Для окончательного вывода медики ожидают результатов повторного теста.

В Японии премьер-министр Синдзо Абэ призвал отменить все крупные спортивные и культурные мероприятия или отложить их на две недели в связи с угрозой распространения и срыва Олимпийских игр в Токио.