Вирусолог: 18 фактов о коронавирусе, известных на данный момент

1. Коронавирус генетически наиболее близок к SARS (атипичная пневмония - прим.ред.).

2. Коронавирусы – это известные патогены, поражающие дыхательные пути людей.

3. Основным переносчиком SARS-2 являются летучие мыши, но, вероятно, есть также промежуточный хозяин.

4. Болезнь появилась в Китае, а вспышка была в Ухане, провинция Хубэй.

5. Болезнь передается от человека к человеку, но роль здоровых вирусоносителей в передаче болезни до сих пор неясна. Больной заразен, по крайней мере, неделю, если не дольше. Основано на динамическом исследовании двух человеческих вирусных копий.

6. Другие способы распространения заболевания (например, по воздуху) также возможны.

7. Один пациент может заразить 2-4 человека.

8. В провинции Ухань, где проживает 60 миллионов человек и с конца февраля проходит полный карантин, зарегистрировано 80 000 случаев (включая как лабораторно подтвержденных, так и клинически подозреваемых пациентов). Таким образом, процент зараженных составляет 0,1.

9. Круизное судно Diamond Princess насчитывало 3700 человек, а экипаж находился в карантине в течение двух недель. Очень благоприятная ситуация для заражения. Заразились 691 человек (18,7%).

10. Клиническим проявлением заболевания являются респираторные симптомы. Основными причинами смерти являются тяжелая пневмония и респираторный дистресс-синдром взрослых (ARDS).

11. Текущий уровень смертности составляет 3,3%. Коэффициенты смертности сильно различаются между регионами. Смертность здесь указана только для стран с более чем 100 случаями (26.02.2020):

Китай - 3,5% (провинция Хубэй 4,9%, значительно ниже в других регионах Китая)

Diamond Princess - 0.5%

Южная Корея - 1%

Япония - 1,2%

Италия - 3,4%

12. Подавляющее большинство погибших за пределами Китая – пожилые люди с уже имеющимися серьезными заболеваниями.

13. Специального противовирусного лечения не существует, но клинические испытания продолжаются. Однако в случае острых вирусных заболеваний, в отличие от хронических вирусных заболеваний, антивирусные агенты до сих пор не очень эффективны в предотвращении серьезных последствий.

14. Вакцины нет, но вчера были объявлены два потенциальных кандидата на вакцины, и первые исследования на людях, вероятно, начнутся в апреле. В этом году выход на рынок вакцин вряд ли ожидается.

15. Как и при атипичной пневмонии, заболеваемость среди работников здравоохранения высока, хотя ВОЗ не говорит, что работники здравоохранения подвержены большему риску.

16. Является ли китайский метод более эффективным для предотвращения распространения заболевания (полный и очень строгий карантин с изоляцией зараженных в больнице) или японский вариант (работа с тяжело больными, тестирование только по подозрению на заболевание и домашний карантин, а не госпитализация), пока не ясно.

17. По данным Worldometer, в этом году от COVID-19 умерло 2765 человек, а от сезонного гриппа умерло 75 097 человек (26.02.2020).