Галерея ⟩ Новый квартал в Таллинне построят с помощью крупнейшего в истории кредита

«Обращает на себя внимание объем инвестиций от ЕБРР и от Luminor, которые наряду с поддержкой района внесут свой вклад и в повышение конкурентоспособности Эстонии, поддержат экологичное и сберегающее развитие государства в целом», - отметил в переданном BNS пресс-релизе министр внешней торговли и инфотехнологий Каймар Кару.

«Возрождение активности в бывших индустриальных районах и устойчивое развитие сектора недвижимости являются важнейшими направлениями деятельности ЕБРР в рамках стратегии банка в сфере недвижимости и туризма», - сказал принявший участие в церемонии подписания договора руководитель профильного отдела банка Влахо Коякович.

«Porto Franco строится в соответствии с требованиями сертификата LEED Gold. Район Porto Franco, соединяющий Старый город Таллинна с портом, играет важную роль в более широком возобновлении активности портовой зоны, которая все быстрее становится главными воротами в Старый Таллинн», - добавил он.

«В Балтийских странах до сего времени не было ни одного проекта кредитования в секторе недвижимости, который превысил бы границу в 100 млн евро», - сообщил председатель правления Porto Franco OÜ Рауно Тедер.