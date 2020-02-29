Галерея ⟩ Новый квартал в Таллинне построят с помощью крупнейшего в истории кредита

Европейский банк реконструкции и развития и банк Luminor подписали в пятницу в Таллинне с застройщиком столичного района Porto Franco кредитный договор — с ЕБРР на 63 млн евро и с Luminor на 39 млн евро.
«Обращает на себя внимание объем инвестиций от ЕБРР и от Luminor, которые наряду с поддержкой района внесут свой вклад и в повышение конкурентоспособности Эстонии, поддержат экологичное и сберегающее развитие государства в целом», - отметил в переданном BNS пресс-релизе министр внешней торговли и инфотехнологий Каймар Кару.
«Возрождение активности в бывших индустриальных районах и устойчивое развитие сектора недвижимости являются важнейшими направлениями деятельности ЕБРР в рамках стратегии банка в сфере недвижимости и туризма», - сказал принявший участие в церемонии подписания договора руководитель профильного отдела банка Влахо Коякович.
«Porto Franco строится в соответствии с требованиями сертификата LEED Gold. Район Porto Franco, соединяющий Старый город Таллинна с портом, играет важную роль в более широком возобновлении активности портовой зоны, которая все быстрее становится главными воротами в Старый Таллинн», - добавил он.
«В Балтийских странах до сего времени не было ни одного проекта кредитования в секторе недвижимости, который превысил бы границу в 100 млн евро», - сообщил председатель правления Porto Franco OÜ Рауно Тедер.
Porto Franco — это строящийся в центре Таллинна, на берегу Адмиралтейского бассейна комплекс зданий и променад. Большую часть полезной площади занимают магазины, предприятия общественного питания и офисы предприятий. Объем инвестиций в развитие района Porto Franco достигает 190 млн евро и общая его площадь превышает 150 000 кв метров. Застройщиком района является фирма Porto Franco OÜ.