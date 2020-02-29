Недавно освобожденный из тюрьмы водитель устроил аварию и вновь оказался за решеткой

Патруль стал выяснять обстоятельства аварии на месте происшествия и благодаря бдительному местному жителю выяснил, что в момент аварии за рулем Audi находился 31-летний мужчина, который к прибытию полицейских сидел на заднем сидении машины. В автомобиле также находился владелец машины, который признал, что в момент аварии за рулем Audi был 31-летний мужчина.

Прокурор Мерике Лугна сказала, что, согласно нынешним подозрениям, аварию спровоцировал мужчина, у которого водительские права были отобраны полтора года назад за вождение в нетрезвом виде. "Этот человек также был приговорен к тюремному заключению за неоднократное вождение в нетрезвом виде и был досрочно освобожден в октябре прошлого года с испытательным сроком в шесть месяцев. Если подозрение верно, мужчина, очевидно, не изменил свое поведение, и если он будет находиться на свободе, он с большой вероятностью может совершить новые преступления против правил дорожного движения", - сказала Лугна.