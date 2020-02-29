Сб, 29.02.2020
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Фото и видео ⟩ Смотрите, как жители Ласнамяэ отмечают Масленицу в парке Паэ

Сегодня, 29 февраля, в парке Паэ по случаю Масленицы проходят традиционные гуляния с играми, конкурсами, ярмаркой и концертом.

Жители и гости района собрались в парке Паэ, чтобы проводить неожиданно нагрянувшую зиму и поприветствовать скорую весну.

Дети радуются снегопаду и катаются на санках. 

В развлекательной программе — веселые конкурсы, традиционные масленичные игры, танцы, хороводы и ярмарка, а также концерт с выступлениями фольклорного ансамбля «Былица», группы народного танца Kiili kirjud, детской вокальной студии DeLight, цыганской танцевальной труппы Аler с вокалистами и хореографической студии «Лотос». Главным исполнителем на Масленице в Ласнамяэ стал эстонский певец Артем Савицкий.

Большой масленичный праздник завершится в 17.00 обрядом сожжения чучела.

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