Фото и видео ⟩ Смотрите, как жители Ласнамяэ отмечают Масленицу в парке Паэ

Сегодня, 29 февраля, в парке Паэ по случаю Масленицы проходят традиционные гуляния с играми, конкурсами, ярмаркой и концертом.
Жители и гости района собрались в парке Паэ, чтобы проводить неожиданно нагрянувшую зиму и поприветствовать скорую весну.
Дети радуются снегопаду и катаются на санках.
В развлекательной программе — веселые конкурсы, традиционные масленичные игры, танцы, хороводы и ярмарка, а также концерт с выступлениями фольклорного ансамбля «Былица», группы народного танца Kiili kirjud, детской вокальной студии DeLight, цыганской танцевальной труппы Аler с вокалистами и хореографической студии «Лотос». Главным исполнителем на Масленице в Ласнамяэ стал эстонский певец Артем Савицкий.
Большой масленичный праздник завершится в 17.00 обрядом сожжения чучела.