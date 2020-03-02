Более 90% всех смертельных случаев приходятся на китайскую провинцию Хубэй (там расположен город Ухань). ФОТО: Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS

Число смертей от коронавируса в мире превысило 3 тысячи, после того как Китай сообщил еще о 42 жителях страны, скончавшихся от этой болезни.

Более 90% всех смертельных случаев приходятся на китайскую провинцию Хубэй (там расположен город Ухань). Также смертельные случаи зарегистрированы еще в 10 других странах.

Более 50 человек скончались в Иране, более 30 человек - в Италии. Смертельные случаи составляют 2-5% от числа заболевших. Для сравнения - число смертельных случаев от гриппа составляет обычно около 0,1% от числа зараженных.

Однако доля смертельных случаев от тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) и коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS) была значительно выше, чем от коронавируса Covid-19.

Всего в мире зарегистрировано почти 90 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Сейчас инфекция распространяется быстрее за пределами Китая, чем в самом Китае.

У большинства зараженных болезнь протекает в относительно легкой форме.

Какова ситуация в мире?

В Италии число зараженных за двое суток увеличилось в два раза, сообщили власти страны в минувшее воскресенье.

В Италии зарегистрировано 34 смертельных случая от коронавируса и 1694 случаев заражения. Компания Amazon сообщила о том, что двое её сотрудников в Италии заразились коронавирусом.

В понедельник Сеул сообщил о 476 новых случаях заболевания коронавирусом в стране. Таким образом, в Южной Корее число заболевших составило 4212, от коронавируса в этой стране скончались 26 пациентов.

3081 случаев заболевания в Южной Корее приходятся на город Тэгу, где последователи секты «Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи» заразили друг друга в ходе совершения обряда, после чего вирус начал распространяться по стране.

В воскресенье власти страны подали в прокуратуру исковое заявление против 12 лидеров секты, которые обвиняются в убийстве, причинении вреда и нарушении закона по контролю за распространением инфекционных заболеваний.

Основатель секты, 88-летний Ли Ман Хи в понедельник попросил прощения у правительства и народа, опустившись на колени во время пресс-конференции. По его словам, заражение не было преднамеренным действием.

В Великобритании число заболевших составляет 36. Во Франции зарегистрировано около 100 случаев заражения Covid-19. Два человека скончались. В Париже закрыт для посещения Лувр. Ранее сотрудники музея практически единогласно проголосовали за то, чтобы не выходить на работу из-за опасений за свое здоровье.

В воскресенье Австралия и Таиланд пополнили список стран, где зарегистрированы летальные исходы в результате коронавируса: скончался 78-летний австралиец, который заразился в феврале на борту круизного лайнера «Даймонд Принцесс», стоявшего на карантине в Японии.

В Таиланде умер 35-летний мужчина, у которого помимо коронавируса была лихорадка денге; всего в этой стране 43 заболевших.