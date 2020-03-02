Рийгикогу: нет причин для введения в Эстонии режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Сегодня состоялось внеочередное заседание комиссии Рийгикогу по социальным делам, на котором министерства и ведомства представили обзор готовности Эстонии к борьбе с вирусными заболеваниями.
Председатель комиссии Тынис Мельдер отметил, что в связи с недавней вспышкой коронавируса в Италии болезнь распространилась по Европе. «Несмотря на то, что риск единичных новых случаев проникновения болезни в Эстонию велик, вероятность ее эпидемического распространения оценивается как низкая», – сказал Мельдер.
Он добавил, что в характере болезни нет ничего чрезвычайного. «В большинстве случаев заболевание протекает в легкой форме. Лишь у 13 % заразившихся ход болезни – более тяжелый. Критическое состояние наблюдается у 6 %».
По словам председателя комиссии, государственные ведомства действуют профессионально и активно. Несмотря на изменение в оценке риска для страны, у нас нет причин для паники или введения чрезвычайного положения. «Самое важное – нужно всегда быть осторожным и следовать рекомендациям здравоохранительных учреждений. Никто не должен вносить в свою жизнь значительные коррективы из страха перед болезнью», – сказал Мельдер.
Заместитель председателя комиссии Хельмен Кютт отметила, что более серьезно информацию и руководства к действию государство начало распространять в конце прошлой недели. «Отрадно было услышать на заседании, что в настоящий момент ведомства серьезно относятся ко вспышке заболевания, сотрудничают друг с другом и делают это все активнее», – сказала она.
Тревогу вызывает недостаточное информирование пожилых людей. «Болезни наиболее подвержены пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Они также относятся к той части населения, которая не следит за социальными сетями ежедневно, если вообще их посещает. На данный момент большая часть информации распространяется в социальных сетях. Следует срочно позаботиться и о том, чтобы информационные листы Департамента здоровья с рекомендациями и необходимыми телефонными номерами оказались во всех почтовых ящиках», – сказала Кютт. «Хотя сегодня для паники нет причин, ее создают именно неведение и страх. Такая прямая рассылка, несомненно, дала бы людям чувство защищенности», – добавила она.
В заседании комиссии приняли участие представители Департамента здоровья, Министерства социальных дел, Министерства образования и науки, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, Министерства экономики и коммуникаций, Больничной кассы, Союза больниц Эстонии, Оборонительных войск, Департамента полиции и пограничной охраны и Департамента оборонных ресурсов.