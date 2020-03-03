Туристы из Таллинна побили рекорд в Санкт-Петербурге

В целом эстонские туристы вошли в пятерку по общему количеству гостей, прибывших в Петербург из других стран. Лидерство в этом рейтинге за США. В тройке стран также Республика Беларусь и Казахстан. Китай находится на 4-м месте, Эстония на 5-м.

Места с 6-го по 10-е распределились между представителями Германии, Финляндии, Израиля, Латвии и Италии.

В рейтинге городов, откуда индивидуальные туристы приезжали зимой в Санкт-Петербург, после Таллинна расположились Рига, Алматы, Хельсинки и американский Колумбус. Среди китайских городов самое большое количество туристов, посетивших Петербург, пришлось на Нанкин и Шанхай.

Наибольший интерес у иностранных туристов зимой в Петербурге вызвали Музей Магии на Невском проспекте, Смотровая площадка "Крыша мира" около станции метро «Адмиралтейская», Фестиваль ледовых скульптур ICE FANTASY и Исаакиевский собор.