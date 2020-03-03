Надежды жителей Эстонии на большие зарплаты тают

По словам экономиста Банка Эстонии Орсольи Соосаар, замедлившийся в конце прошлого года рост зарплат соответствует уже начавшемуся похолоданию экономики.
В 2019 году средняя брутто-зарплата на эстонских предприятиях, в учреждениях и организациях составляла 1407 евро, то есть была на 7,4 процента выше, чем в 2018 году, сообщил во вторник департамент статистики.
«Рост зарплат остается быстрым, особенно если учесть, что покупательная способность домохозяйств поощрялась также замедлением роста цен. Тем не менее, по сравнению с 8,2-процентным ростом за третий квартал в конце года рост зарплат замедлился, в последнем квартале 2019 года он составил по сообщению департамента статистики 6,3 процента. Это соответствует уже начавшемуся похолоданию экономики», - сказала Соосаар.
Рост зарплат замедлился по сравнению с третьим кварталом и в публичном, и в частном секторе. «В публичном секторе, где зарплаты долгое время росли быстрее, чем в частном, рост зарплат замедлился в сфере публичной администрации и образования. Рост зарплат также замедлился в обрабатывающей промышленности, где уже некоторое время снижается чувство уверенности работодателей», - отметила экономист.
Если рассматривать экономику в целом, рост зарплат в четвертом квартале прошлого года, по словам Соосаар, соответствовал росту производительности рабочей силы. «В то же время, в промышленном секторе зарплаты росли быстрее производительности, а в ИТ-секторе, который поощрял экономический рост в четвертом квартале, ситуация была противоположной», - отметила она.