Надежды жителей Эстонии на большие зарплаты тают

В 2019 году средняя брутто-зарплата на эстонских предприятиях, в учреждениях и организациях составляла 1407 евро, то есть была на 7,4 процента выше, чем в 2018 году, сообщил во вторник департамент статистики.

«Рост зарплат остается быстрым, особенно если учесть, что покупательная способность домохозяйств поощрялась также замедлением роста цен. Тем не менее, по сравнению с 8,2-процентным ростом за третий квартал в конце года рост зарплат замедлился, в последнем квартале 2019 года он составил по сообщению департамента статистики 6,3 процента. Это соответствует уже начавшемуся похолоданию экономики», - сказала Соосаар.

Рост зарплат замедлился по сравнению с третьим кварталом и в публичном, и в частном секторе. «В публичном секторе, где зарплаты долгое время росли быстрее, чем в частном, рост зарплат замедлился в сфере публичной администрации и образования. Рост зарплат также замедлился в обрабатывающей промышленности, где уже некоторое время снижается чувство уверенности работодателей», - отметила экономист.