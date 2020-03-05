Обвиняющемуся в убийстве эстонского музыканта грозит семь лет тюрьмы

По оценке окружного прокурора Пыхьяской прокуратуры Келли Круузимяги, вина Карела Шмутова (27) доказана и его следует приговорить к семи годам лишения свободы.

Процесс продолжится выступлениями адвокатов.

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет в убийстве Кыммара нового партнера бывшей супруги Райо Рятте, Карела Шмутова, который сбил музыканта на автомобиле. На начавшемся в начале января процессе обвиняемый в убийстве Шмутов не признал себя виновным.

По словам окружного прокурора Келли Круузимяги, на основании собранных доказательств прокуратура делает вывод, что наезд автомобиля на Райво Рятте был не случайным и это не несчастный случай, а речь идет о том, что обвиняемый видел Райво Рятте, стоявшего перед автомобилем и умышленно наехал на него.

В ночь на 19 июля 2018 года в 00:09 в центр тревоги сообщили о ссоре между близким людьми, произошедшей на улице Киви в Нымме в Таллинне.

Как сообщили полиции, на улице Киви 48-летний Рятте напал на 27-летнего Шмутова и свою 40-летнюю экс-супругу Пальми. Прибывшие на место полицейские обнаружили аварийный легковой автомобиль Audi A6, поврежденный забор и возле него получившего тяжелые травмы Рятте.

Музыканта доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.