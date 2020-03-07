В Иране от коронавируса умерла депутат парламента

Очередной жертвой нового коронавируса в Иране стала Фатеме Рахбар, избранная в середине февраля в парламент одиннадцатого созыва, сообщает "Российская газета" со ссылкой на телерадиокомпанию IRIB.
Рахбар входила в состав иранского меджлиса седьмого, восьмого и девятого созывов. В нынешний состав парламента она была выбрана от Тегерана. На момент смерти ей было 55 лет.
Напомним, что по состоянию на 6 марта число заражений коронавирусом в Иране достигло 4747 случаев, из них - 124 со смертельным исходом.