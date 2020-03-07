Сб, 7.03.2020
Тут из-за кулис встает призрак Суворова, приговаривающий: «Мы – русские, какой восторг!» – но полиция безопасности загоняет его обратно. Николай Караев

В Иране от коронавируса умерла депутат парламента

Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Очередной жертвой нового коронавируса в Иране стала Фатеме Рахбар, избранная в середине февраля в парламент одиннадцатого созыва, сообщает "Российская газета" со ссылкой на телерадиокомпанию IRIB.

Рахбар входила в состав иранского меджлиса седьмого, восьмого и девятого созывов. В нынешний состав парламента она была выбрана от Тегерана. На момент смерти ей было 55 лет.

Напомним, что по состоянию на 6 марта число заражений коронавирусом в Иране достигло 4747 случаев, из них - 124 со смертельным исходом.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ