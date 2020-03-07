СМИ: финского четырехлетнего ребенка похитили в Россию

По информации газеты Iltalehti, мать девочки увезла ее в Россию без разрешения отца, который является опекуном ребенка, пишет Yle.
29 февраля мать без разрешения отца увезла четырехлетнюю девочку в Россию, пишет газета Iltalehti. Отец является опекуном ребенка, и теперь старается всеми возможными путями получить обратно свою дочь.
Девочка – гражданка Финляндии. Позже она получила также российский паспорт, который у отца. Отец недоумевает в интервью Iltalehti, что не понимает, как ребенка выпустили из Финляндии без разрешения опекуна.
Полиция расследует дело по статье УК «похищение ребенка». Насколько известно, мать и девочка пересекли границу через КПП Ваалимаа. Комиссар Кати-Сусанна Луккаринен из полиции Лапландии подтверждает информацию.
"Мы ведем тесное сотрудничество с обвинителем, и связались, как с консульством, так и с Министерством иностранных дел. Стремимся к тому, чтобы ребенка, как можно скорее вернули отцу", – говорит Кати-Сусанна Луккаринен в интервью Iltalehti.