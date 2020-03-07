СМИ: финского четырехлетнего ребенка похитили в Россию

29 февраля мать без разрешения отца увезла четырехлетнюю девочку в Россию, пишет газета Iltalehti. Отец является опекуном ребенка, и теперь старается всеми возможными путями получить обратно свою дочь.

Девочка – гражданка Финляндии. Позже она получила также российский паспорт, который у отца. Отец недоумевает в интервью Iltalehti, что не понимает, как ребенка выпустили из Финляндии без разрешения опекуна.

Полиция расследует дело по статье УК «похищение ребенка». Насколько известно, мать и девочка пересекли границу через КПП Ваалимаа. Комиссар Кати-Сусанна Луккаринен из полиции Лапландии подтверждает информацию.