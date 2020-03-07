Фото ⟩ Эстонские туристы, отдыхавшие в регионе Италии, где произошла вспышка коронавируса, вернулись домой

В субботу после полудня эстонские туристы, отдыхавшие в Бергамо, Северная Италия, где произошла вспышка коронавируса, вернулись в Эстонию, пишет Postimees.
Это были клиенты туристической компании Novatours, которые стали последними, кто получил путевку в Северную Италию. На сегодняшний день туроператор остановил продажу туров по Северной Италии из-за коронавируса.
Похоже, коронавирус не доставил вернувшимся больших неприятностей, только несколько пассажиров полного самолета были в защитных масках. Несколько пассажиров, забирая свой багаж с багажной карусели, опрыскали его дезинфицирующим средством и вытерли салфеткой.
Защитные маски также не очень популярны среди сотрудников аэропорта, маску заметили только на одном сотруднике.
Один пассажир рейса решил, что после получения багажа маска не нужна, и оставил ее на багажной карусели.
Таллиннский аэропорт выложил буклеты с информацией на эстонском, русском и английском языке, что делать во избежание заражения коронавирусом, а также, как действовать, если человек подозревает у себя коронавирус. Буклеты пользуются популярностью среди пассажиров.
Вчера туристическая компания Novatours сообщила, что в связи с возрастанием риска заражения коронавирусом и расширением зоны распространения вируса в Северной Италии приостанавливает свои рейсы в Бергамо 7, 14 и 21 марта.
Те клиенты, которые сейчас уже отдыхают в итальянских Альпах, вернутся в Эстонию в ранее установленные сроки.
Турфирма сообщила, что поскольку в Эстонии растет количество случаев инфицирования и большая часть заболевших прибывает из аэропорта, в который и из которого Novatours осуществляет свои авиарейсы в Италию, было решено приостановить полеты в данный аэропорт.