Фото ⟩ Эстонские туристы, отдыхавшие в регионе Италии, где произошла вспышка коронавируса, вернулись домой

Это были клиенты туристической компании Novatours, которые стали последними, кто получил путевку в Северную Италию. На сегодняшний день туроператор остановил продажу туров по Северной Италии из-за коронавируса.

Похоже, коронавирус не доставил вернувшимся больших неприятностей, только несколько пассажиров полного самолета были в защитных масках. Несколько пассажиров, забирая свой багаж с багажной карусели, опрыскали его дезинфицирующим средством и вытерли салфеткой.

Защитные маски также не очень популярны среди сотрудников аэропорта, маску заметили только на одном сотруднике.

Один пассажир рейса решил, что после получения багажа маска не нужна, и оставил ее на багажной карусели.

Таллиннский аэропорт выложил буклеты с информацией на эстонском, русском и английском языке, что делать во избежание заражения коронавирусом, а также, как действовать, если человек подозревает у себя коронавирус. Буклеты пользуются популярностью среди пассажиров.

Вчера туристическая компания Novatours сообщила, что в связи с возрастанием риска заражения коронавирусом и расширением зоны распространения вируса в Северной Италии приостанавливает свои рейсы в Бергамо 7, 14 и 21 марта.

Те клиенты, которые сейчас уже отдыхают в итальянских Альпах, вернутся в Эстонию в ранее установленные сроки.