Ryanair сократил число полетов из Таллинна в Милан

В связи с распространением коронавируса фирма Ryanair объявила в понедельник о сокращении международных полетов в Италию, а также внутри страны. В том числе прекращаются некоторые рейсы из Таллинна в Милан, передает Rus.ERR.
Пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Яне Гридассов сообщила ERR, что вместо трех рейсов – во вторник, четверг и субботу – Ryanair будет осуществлять только два, отменив вылеты в Милан по четвергам.
Причина сокращения рейсов – в снижении заполняемости. По словам Гридассов, о закрытии маршрута Таллинн-Милан речи не идет. Изменения вступят в силу 12 марта и будут действовать до 8 апреля.