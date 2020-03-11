«Путин навсегда»: как в России отреагировали на предложение Валентины Терешковой

Мир давно пристально следит за работой над возможным внесением поправок в Конституцию РФ. Одной из причин такого внимания является перспектива наступления 2024 года, когда согласно действующему основному закону РФ должно завершиться многолетнее правление Владимира Путина. Пока специалисты гадали, какой шаг предпримет Владимир Владимирович и кого начнет выдвигать в качестве возможного преемника, наступило 10 марта 2020 года, которое теперь, несомненно, войдет в историю России.

Как отмечают ведущие российские СМИ, теперь Валентину Терешкову будут ассоциировать не с тем, что она является первой в мире женщиной-космонавтом, а с предложением о внесении поправок в Конституцию, фактически обнуляющими все предыдущие сроки работы Путина на посту президента и открывающими ему путь к пожизненному управлению страной.

После произнесенной в Госдуме речи депутаты взяли двухчасовой перерыв, во время которого на Охотный ряд приехал сам Путин и сообщил, что не против предложения Терешковой, если его одобрит Конституционный суд, но против другого предложения, прозвучавшего в тот же день – о проведении досрочных выборов в Госдуму.

Мировой реакции на предложение об обнулении пока нет, зато есть реакция внутри самой страны. Например, политолог Николай Петров в «Ведомостях» сказал: «Происходит децентрализация власти. Но не децентрализация президентской власти, потому что Путин, по сути, превращается в монарха, а децентрализация на более низком уровне. Никто из руководителей этих институтов в одиночку не является самодостаточным игроком и не представляет риска для Путина. Поправки в Конституцию усиливают власть «большого президента», и Путин будет решать, кому и какую часть власти передать, а он все это будет контролировать.

Мы получим более персонифицированный режим, чем тот, что у нас пока есть по старой Конституции. Путин создает систему «разделяй и властвуй». Он ослабил все институты, сделал их напрямую от себя зависимыми, ставит во главе этих институтов людей, не являющихся политиками, – пока это глава администрации президента Антон Вайно и премьер Михаил Мишустин, и дальше это продолжится, когда поменяют председателей высших судов или председателя Совета Федерации. На их места придут люди не с политической узнаваемостью и весом, а винтики, которыми Путин будет руководить в более комфортном для себя варианте на посту президента. Вместо того чтобы разделить все полномочия между институтами, он их все берет себе и будет на время передавать их».