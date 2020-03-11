«Путин навсегда»: как в России отреагировали на предложение Валентины Терешковой

На фоне разгула коронавируса, возможности или невозможности начала нового мирового экономического кризиса и бешеных скачек на нефтяном рынке и биржах, вчерашние событие в Госдуме России чуть не проскочило незамеченным. За пределами России, но не в внутри страны.
Мир давно пристально следит за работой над возможным внесением поправок в Конституцию РФ. Одной из причин такого внимания является перспектива наступления 2024 года, когда согласно действующему основному закону РФ должно завершиться многолетнее правление Владимира Путина. Пока специалисты гадали, какой шаг предпримет Владимир Владимирович и кого начнет выдвигать в качестве возможного преемника, наступило 10 марта 2020 года, которое теперь, несомненно, войдет в историю России.
Как отмечают ведущие российские СМИ, теперь Валентину Терешкову будут ассоциировать не с тем, что она является первой в мире женщиной-космонавтом, а с предложением о внесении поправок в Конституцию, фактически обнуляющими все предыдущие сроки работы Путина на посту президента и открывающими ему путь к пожизненному управлению страной.
После произнесенной в Госдуме речи депутаты взяли двухчасовой перерыв, во время которого на Охотный ряд приехал сам Путин и сообщил, что не против предложения Терешковой, если его одобрит Конституционный суд, но против другого предложения, прозвучавшего в тот же день – о проведении досрочных выборов в Госдуму.
Мировой реакции на предложение об обнулении пока нет, зато есть реакция внутри самой страны. Например, политолог Николай Петров в «Ведомостях» сказал: «Происходит децентрализация власти. Но не децентрализация президентской власти, потому что Путин, по сути, превращается в монарха, а децентрализация на более низком уровне. Никто из руководителей этих институтов в одиночку не является самодостаточным игроком и не представляет риска для Путина. Поправки в Конституцию усиливают власть «большого президента», и Путин будет решать, кому и какую часть власти передать, а он все это будет контролировать.
Мы получим более персонифицированный режим, чем тот, что у нас пока есть по старой Конституции. Путин создает систему «разделяй и властвуй». Он ослабил все институты, сделал их напрямую от себя зависимыми, ставит во главе этих институтов людей, не являющихся политиками, – пока это глава администрации президента Антон Вайно и премьер Михаил Мишустин, и дальше это продолжится, когда поменяют председателей высших судов или председателя Совета Федерации. На их места придут люди не с политической узнаваемостью и весом, а винтики, которыми Путин будет руководить в более комфортном для себя варианте на посту президента. Вместо того чтобы разделить все полномочия между институтами, он их все берет себе и будет на время передавать их».
Другой политолог Виталий Иванов там же заявил: «10 марта, наверное, войдет в историю как „день одураченных“. Во Франции в один из дней в ноябре 1630 г. все ждали, что король отправит кардинала Ришелье в отставку. И некоторые начали обращаться с ним так, будто он уже в отставке. А король неожиданно заявил, что Ришелье остается, и все, кто в это дело «инвестировали», соответственно, остались в дураках. Вот и у нас тоже случился такой „день одураченных“. Если, конечно, считать всех, кто верил в „транзит“, „трансфер“, сколько-нибудь серьезными людьми. Серьезные люди как минимум допускали обнуление президентских сроков со всеми вытекающими».
Правда, он добавил: «При этом надо понимать, что обнуление не означает, что Владимир Владимирович непременно будет избираться в пятый раз. Это для него опция».
Спор развернулся и вокруг того, утвердит ли такую поправку Конституционный суд, ведь 20 лет назад, когда стоял вопрос о третьем президентском сроке Бориса Ельцина, именно КС выступил против, указав на противоправность внесения таких поправок. Эксперт по конституционному праву профессор Илья Шаблинский, комментируя тему русской службе БиБиСи сказал: «Для обнуления сроков нет никаких правовых оснований. Цель и смысл конституционного ограничения президентских сроков в части 3 статьи 81 Конституции заключается в том, чтобы не позволять лицу находиться у власти слишком долго, поскольку это чревато злоупотреблениями». Он добавил: «Не существует и процедуры, в которой КС должен оценивать эту, а также другие поправки». Однако, по его мнению, шансов, что КС не одобрит эту, а также другие поправки, фактически нет.
Почему, русской редакции DW объяснил аналитик Андрей Нечаев: «Приятным бонусом является то, что его (президента – ред.) полномочия расширятся, и он получит право освобождать (от должности - ред.) судей Конституционного суда. При таких условиях трудно ожидать, что они негативно оценят поправку об обнулении президентских сроков». Он считает, что все остальные изменения, которые обсуждались последние два месяца, нужны были лишь для отвлечения внимания: «Возможно, что всерьез прорабатывалась гипотеза нового союзного государства, объединенного с Белоруссией. Но Лукашенко этот вариант не очень вдохновил, и тогда власти пошли по более простому пути».
К чему это приведет? «Либо страна окончательно превратится в болото, из которого будет происходить массовый исход людей, утечка мозгов и капиталов, либо произойдут какие-то иные события, связанные с расколами в элитах, попытками интриг и переворотов. Самый оптимистичный вариант - это годы беспросветной стагнации и упадка», - считает аналитик.
Понятно, что у решения есть и сторонники. Например, радио «Свобода» перепечатала на своем сайте сообщение с личного сайта мэра Москвы Сергея Собянина: «При нынешней нестабильности и рисках современного мира России необходима сильная президентская власть, возможность для действующего главы государства пойти на новые выборы – правильное решение. Президент, которому запрещено избираться на очередной срок, сильной фигурой по определению быть не может. Запрет на выборы действующему президенту является дестабилизирующим фактором и для внутренней, и для внешней политики страны. Всегда был уверен: Россия может быть только сильной страной, слабая Россия перестанет существовать как государство. Поэтому считаю, что возможность для действующего президента пойти на новые выборы – не переназначиться, а пойти на выборы – правильное решение!»
А главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сказал: «Предложение Валентины Терешковой о снятии ограничений президентских сроков Владимира Путина, как, собственно, и любого другого кандидата отмечу как интересное, на мой взгляд. Ни для кого не секрет, что Владимир Владимирович является лидером нашего государства и пользуется огромным авторитетом как у российских граждан, так и за рубежом». Его словам привел сайт Sports.ru.