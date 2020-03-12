Eesti Kontsert отменяет до 31 марта все крупные концерты: смотрите список

«Здоровье наших зрителей, исполнителей и сотрудников – превыше всего, поэтому мы приняли решение отменить до конца месяца все концерты на крупных площадках. Проданные билеты, разумеется, будут выкуплены обратно. Просим ознакомиться с порядком возврата билетов на сайте Eesti Kontsert и на нашей домашней странице в Facebook», – пояснила гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро.

Концертный зал «Эстония» будет закрыт до 31 марта. В концертных залах Тарту («Ванемуйне»), Пярну и Йыхви отменяются все мероприятия, организованные Eesti Kontsert. Информацию о проведении других мероприятий просим уточнять дополнительно у организаторов!

Отменяются следующие концерты:

«Трибьют. Рэй Чарльз и Стиви Уандер». Концерт джазового оркестра Концертгебау и Мэдлин Белл: 13 марта в Тарту и 14 марта – в Таллинне; Концерт из цикла „i nagu interpreet“ 17 марта в концертном зале «Эстония». Солисты: Роберт Траксман (скрипка), Марсель Йоханнес Китс (виолончель), Расмус Андреас Райде (фортепиано); Концерт «Русский романс» из цикла „Lõunamuusika“ в концертном зале «Эстония». Солисты: Прийт Волмер (бас), Рене Соом (баритон), Яаника Ранд-Сирп (фортепиано); Концерт «Поклон Георгу Отсу» из цикла „i nagu interpreet“, назначенный на 19 марта в концертном доме Йыхви; Концерт „Entel-tentel 50“ в честь юбилея детской телепередачи, запланированный 21 марта в зале «Ванемуйне», 22 марта – в концертном зале «Эстония» и 23 марта – в концертном доме Йыхви; Спектакль «Мистер Георг Отс» московского театра «Геликон-опера», который ожидался 21 марта в концерном зале Alexela; Концерт Эстонского национального мужского хора (RAM) под руководством дирижера Грете Педерсен (Норвегия): 28 марта в концертном зале «Эстония» и 29 марта – в актовом зале Тартуского университета; Концерт ансамбля „Dialogos” в здании Таллиннской Большой гильдии 24 марта; Концерт квартета имени Сергея Танеева (Санкт-Петербург) 31 марта в Таллиннской Ратуше.

Eesti Kontsert отменяет также до 1 апреля школьные концерты по всей Эстонии.

Внимание! Все билеты будут приниматься обратно до 17 апреля. Деньги за электронные билеты, приобретенные через систему Piletilevi, будут автоматически возвращены на банковские счета их покупателей в течение 7 рабочих дней. Билеты на бумажных носителях, приобретенные в обычных пунктах продажи Piletilevi, можно будет вернуть в любой из этих пунктов, за исключением станций обслуживания Circle-K.

Электронные билеты, приобретенные в системе Piletimaailm, просим прислать по электронной почте: tagasiost@concert.ee . В письме необходимо указать имя покупателя и его банковские реквизиты. В случае, если билет был приобретен в пунктах продажи Piletimaailm, просим по возможности сделать фотографию билета и направить ее с указанием имени покупателя и банковских реквизитов по адресу: tagasiost@concert.ee .